نبات غير متوقع يزيد الذكاء والتركيز ويمنع الأم الرضاعة وتكيس المبايض

يعتقد الكثير من الأشخاص أن النعناع يستخدم فقط لعلاج مشاكل المعدة والقولون واعطاء نكهة للمشروبات ولكن ما لا يعرفه الغالبية العظمى أنه قادر حماية المخ من مشاكل عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نكشف لكم أهم فوائد النعناع التى لا يعرفها كثيرون.

تعزيز وظائف الدماغ

من المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث تُظهر أن مجرد رائحة النعناع قد تكون كافية لتعزيز قوة الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية وعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الدولية لعلم الأعصاب أن رائحة النعناع قادرة على تعزيز الذاكرة وزيادة اليقظة.

وبالمثل، أظهرت دراسة أخرى نُشرت في المجلة الأمريكية الشمالية لعلم النفس أن رائحة النعناع فعالة في تقليل التعب والقلق مع تحسين اليقظة، بفضل قدرتها على تحفيز الجهاز العصبي المركزي.

تخفيف آلام الرضاعة الطبيعية

تشققات الحلمات والتهابها وآلامها من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا للرضاعة الطبيعية ، وقد يصعب تسكين العديد منها وعلاجها بفعالية.

تشير بعض الأبحاث إلى أن أوراق النعناع قد تساعد في تخفيف آلام الرضاعة الطبيعية من خلال تقليل هذه الأعراض والآثار الجانبية الخطيرة عند تطبيقها موضعيًا.

أظهرت دراسة أجراها مستشفى الزهراء التعليمي في إيران أن استخدام جل النعناع كان أكثر فعالية بشكل ملحوظ من اللانولين في منع تشققات بداية الثدي لدى الأمهات المرضعات.

ووجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة الرضاعة الطبيعية الدولية أن الاستخدام اليومي لماء النعناع يمكن أن يمنع تشققات بداية الثدي، مشيرة إلى أن النساء اللاتي استخدمنه بانتظام أبلغن أيضًا عن ألم أقل.

تقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض

أظهرت بعض الدراسات أن شاي النعناع مفيد لمتلازمة تكيس المبايض ، وهي حالة تصيب النساء وتتميز بفرط مستويات الهرمونات الذكرية.

ويرجع ذلك إلى تأثيره المضاد للأندروجين، مما يساعد على خفض مستويات هرمون التستوستيرون للحفاظ على توازن الهرمونات .

أظهرت دراسة أجريت عام 2010 ونشرت في مجلة Phytotherapy Research أن شرب شاي النعناع العشبي كان قادرًا على تقليل مستويات هرمون التستوستيرون بشكل كبير وتحسين التقييمات الذاتية لفرط الشعر أو نمو الشعر غير المنتظم لدى النساء كما أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات أن شرب شاي النعناع أدى إلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الفئران مقارنة بمجموعة التحكم، مما يشير إلى أنه قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض.