حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيب
نبات غير متوقع يزيد الذكاء والتركيز ويمنع الأم الرضاعة وتكيس المبايض

اسماء محمد

يعتقد الكثير من الأشخاص أن النعناع يستخدم فقط لعلاج مشاكل المعدة والقولون واعطاء نكهة للمشروبات ولكن ما لا يعرفه الغالبية العظمى أنه قادر حماية المخ من مشاكل عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نكشف لكم أهم فوائد النعناع التى لا يعرفها كثيرون.

تعزيز وظائف الدماغ

من المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث تُظهر أن مجرد رائحة النعناع قد تكون كافية لتعزيز قوة الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية وعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة نُشرت في  المجلة الدولية لعلم الأعصاب أن رائحة النعناع قادرة على تعزيز الذاكرة وزيادة اليقظة.

زيادة التركيز

 وبالمثل، أظهرت دراسة أخرى نُشرت في  المجلة الأمريكية الشمالية لعلم النفس أن رائحة النعناع فعالة في تقليل التعب والقلق مع تحسين اليقظة، بفضل قدرتها على تحفيز الجهاز العصبي المركزي. 

 تخفيف آلام الرضاعة الطبيعية

تشققات الحلمات والتهابها وآلامها من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا للرضاعة الطبيعية ، وقد يصعب تسكين العديد منها وعلاجها بفعالية.

تشير بعض الأبحاث إلى أن أوراق النعناع قد تساعد في تخفيف آلام الرضاعة الطبيعية من خلال تقليل هذه الأعراض والآثار الجانبية الخطيرة عند تطبيقها موضعيًا.

أظهرت دراسة أجراها مستشفى الزهراء التعليمي في إيران أن استخدام جل النعناع كان أكثر فعالية بشكل ملحوظ من اللانولين في منع تشققات بداية الثدي لدى الأمهات المرضعات. 

 ووجدت دراسة أخرى نشرت في  مجلة الرضاعة الطبيعية الدولية أن الاستخدام اليومي لماء النعناع يمكن أن يمنع تشققات بداية الثدي، مشيرة إلى أن النساء اللاتي استخدمنه بانتظام أبلغن أيضًا عن ألم أقل. 

الشاي الأخضر بالنعناع

تقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض

أظهرت بعض الدراسات أن شاي النعناع مفيد لمتلازمة تكيس المبايض ، وهي حالة تصيب النساء وتتميز بفرط مستويات الهرمونات الذكرية. 

ويرجع ذلك إلى تأثيره المضاد للأندروجين، مما يساعد على خفض مستويات هرمون التستوستيرون للحفاظ على توازن الهرمونات .

أظهرت دراسة أجريت عام 2010 ونشرت في  مجلة Phytotherapy Research أن شرب شاي النعناع العشبي كان قادرًا على تقليل مستويات هرمون التستوستيرون بشكل كبير وتحسين التقييمات الذاتية لفرط الشعر أو نمو الشعر غير المنتظم لدى النساء كما أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات أن شرب شاي النعناع أدى إلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الفئران مقارنة بمجموعة التحكم، مما يشير إلى أنه قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض.

