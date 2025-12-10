غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات) .

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ (50) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





