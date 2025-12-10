للنصب على المواطنين.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالبحيرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى مجال التمريض والعلوم الطبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مجموعة من الكتب الدراسية "مجهولة المصدر" - مطبوعات دعائية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.