الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 2 من قادة المخابرات الإيرانية

أعلنت إسرائيل عن مقتل اثنين من قاده المخابرات الإيرانية في غارة استهدفت العاصمة طهران.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن القتيلين هما عبد الله جلالي نصار، ونائبه عامر الشريعات، وكلاهما مسؤولان عن مركز الطوارئ في الاستخبارات الإيرانية (مركز خاتم الأنبياء)، وهو القسم المسؤول عن جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها في جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية تمت بناء على معلومات استهدافية دقيقة قدمها جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

يذكر أن القياديين الإيرانيين اللذين تم استهدافها كانا قد تم تعيينهما مؤخرًا عقب مقتل صالح السعدي رئيس الاستخبارات الإيرانية الذي تمت تصفيته في العمليات الافتتاحية لضربة "الأسد الصاعد" التي شنها الجيش الإسرائيلي على إيران.