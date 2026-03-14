أول ضحايا العاصفة.. تشييع جثمان مواطن سقط عليه سور صاج في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية كفر الشرفا بمركز تلا في محافظة المنوفية جثمان الحاج محمود شوقي عقب وفاته بعد انهيار سور صاج عليه وسقوط قالب طوب علي رأسه.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد المقابر بالقرية وتم تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

ولقي الحاج محمود شوقي ابن قرية كفر الشرفا مصرعه عقب سقوط سور صاج عليه وقالب طوب بسبب الرياح الشديدة والعاصفة والتقلبات الجوية مما أدي إلي وفاته في الحال.

وشهدت محافظة المنوفية حالة من التقلبات الجوية والطقس السئ وسط رفع حالة الطوارئ.