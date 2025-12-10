عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

كشف المخرج عبد الوهاب شوقي، عن سر حماسه تقديم فيلمه الاول"آخر المعجزات"، عن قصة قصيرة للكاتب الراحل نجيب محفوظ.

وقال عبد الوهاب شوقي لـ صدى البلد: كنت أعمل علي مشروع آخر ليكون أولي اعمالي السينمائية القصيرة، وقد كانت قريبة من عالم قصة نجيب محفوظ، فاقترح علي منتج العمل ان اقوم تقديم قصة نجيب محفوظ، وحين قراءتها مرة ثانية تحمست لتقديمها، رغم ان الامر كان شاق، وصعب للغاية.

وأضاف عبد الوهاب شوقي: الفيلم لا يتناول عن الصوفية، ولكنه يتحدث عن أنسان هش مهزوم يرغب في التحقق، وفي الحقيقة ان بوستر الفيلم ربما كان يوحي ان العمل يتحدث عن الصوفية، وهذا ربما خطأ منا، ولم يكن ادق بوستر لطرحه.