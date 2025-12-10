7 صفقات دفعة واحدة.. الزمالك يستعد لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن ملامح خطة تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في حال إنهاء أزمة إيقاف القيد، حيث يستهدف النادي إبرام سبع صفقات جديدة خلال يناير.

يضع الزمالك لاعب وسط بتروجت حامد حمدان ضمن أولويات التعاقدات، بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع ناديه لضمه مقابل 20 مليون جنيه، بهدف تعزيز خط الوسط بعنصر مميز وصاحب إمكانات فنية عالية.

كما يسعى النادي لدعم مركز الظهير الأيمن بالتعاقد مع أحمد عيد لاعب المصري، خاصة أن عقده مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مما يجعل ضمه في الشتاء أو الصيف خيارًا مطروحًا وفقًا لنتائج المفاوضات.

وفي خط الدفاع، يتحرك الزمالك لتعويض رحيل المغربي صلاح مصدق عقب فسخ عقده، وتدرس حاليًا مجموعة من الأسماء المرشحة، أبرزها هادي رياض مدافع بتروجت وأحمد طارق لاعب زد، مع تقييم شامل من الجهاز الفني قبل اتخاذ القرار.

كما يبحث النادي عن لاعب أجنبي لتقوية الخط الهجومي أو وسط الملعب، على أن يجيد اللعب في مركزي "8" و"10"، بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني بعد خروج صلاح مصدق من القائمة.

وتزامن ذلك مع عودة اسم الجزائري أحمد القندوسي بقوة إلى دائرة الاهتمام، بعد تعافيه الكامل وعودته للمشاركة مع فريقه في سويسرا، حيث نال إعجاب الجهاز الفني من الناحية الفنية والبدنية، مع متابعة موقفه التعاقدي تمهيدًا للتحرك الرسمي.

وفي إطار تدعيم الجبهة اليسرى، فتح الزمالك خط اتصال مباشر مع إدارة غزل المحلة لبحث إمكانية ضم الظهير الأيسر يحيى زكريا، بناءً على توصية الجهاز الفني الذي يرغب في إضافة عنصر شاب يمتلك قدرات مميزة.

كما دخل لاعب وسط إنبي مودي ناصر ضمن دائرة المرشحين لدعم خط الوسط خلال الميركاتو الشتوي، في ظل خطة النادي لتعزيز العمق والقوة في منطقة الوسط.