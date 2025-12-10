قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 10-12-2025
أول قرار لمدرب الزمالك بعد التعثر أمام كهرباء الإسماعيلية

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف

قرر أحمد عبد الرؤوف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الزمالك راحة عقب التعادل أمام كهرباء الإسماعيلية، في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

واستقر أحمد عبد الرؤوف على منح اللاعبين راحة حتى يوم الجمعة المقبل، على أن يعود الفريق للتدريبات بداية من يوم السبت المقبل.

يستعد الزمالك لمواجهة فريق حرس الحدود في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025

تفاصيل مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

وانتهت مواجهة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء شهد إثارة كبيرة خاصة في شوطه الثاني.


ونجح محمد السيد "شيكا" مهاجم كهرباء الإسماعيلية في قلب أحداث اللقاء، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" لفريقه، بينها هدفان في الدقيقتين 72 و78.


وجاء هدفه الثاني من رأسية بعد ركنية عصام الفيومي، قبل أن يضيف الهدف الثالث مستغلا عرضية علي سليمان داخل منطقة الجزاء.

