أول قرار لمدرب الزمالك بعد التعثر أمام كهرباء الإسماعيلية

قرر أحمد عبد الرؤوف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الزمالك راحة عقب التعادل أمام كهرباء الإسماعيلية، في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

واستقر أحمد عبد الرؤوف على منح اللاعبين راحة حتى يوم الجمعة المقبل، على أن يعود الفريق للتدريبات بداية من يوم السبت المقبل.

يستعد الزمالك لمواجهة فريق حرس الحدود في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025

تفاصيل مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

وانتهت مواجهة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء شهد إثارة كبيرة خاصة في شوطه الثاني.



ونجح محمد السيد "شيكا" مهاجم كهرباء الإسماعيلية في قلب أحداث اللقاء، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" لفريقه، بينها هدفان في الدقيقتين 72 و78.



وجاء هدفه الثاني من رأسية بعد ركنية عصام الفيومي، قبل أن يضيف الهدف الثالث مستغلا عرضية علي سليمان داخل منطقة الجزاء.