الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد

شهدت اللجان الانتخابية منذ الساعة الأولى من صباح اليوم الاربع توافدًا ملحوظًا للناخبين، خاصة من الشباب، الذين حرصوا على الحضور قبل فتح باب التصويت، مع انطلاق أول أيام انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025.

وتجمّع الناخبون أمام مقار اللجان وبالخص لجنة محمود كريم الابتدائيه بالجيزة ، حاملين بطاقاتهم ومستعدين للإدلاء بأصواتهم فور بدء عملية التصويت في التاسعة صباحًا، وسط استعدادات مكثفة من الجهات التنظيمية لتسهيل دخول الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بانضباط.

وانتشرت قوات التأمين في محيط اللجان لتنظيم حركة الدخول والخروج، فيما وفرت سيارات الإسعاف والفرق الطبية خدماتها تحسبًا لأي طارئ، كما أتمت اللجان تجهيزاتها النهائية لمتابعة يوم التصويت، وسط التزام كامل بالإرشادات التنظيمية.

https://www.youtube.com/shorts/Iow0arvZqIQ

‎وكانت قد انطلقت صباح اليو العملية الانتخابية في انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إلغاء 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا. ويستمر التصويت اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن يُستأنف غدًا حتى الموعد ذاته.

توزيع الدوائر الملغاة

شملت الدوائر الملغاة عشر محافظات، جاءت على النحو التالي:

محافظة الجيزة – 7 دوائر الدائرة الأولى (قسم الجيزة) الدائرة الثالثة (مركز البدرشين) الدائرة السادسة (قسم بولاق الدكرور) الدائرة السابعة (قسم العمرانية) الدائرة التاسعة (قسم الأهرام) الدائرة العاشرة (قسم أول أكتوبر) الدائرة الثانية عشر (مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم – دائرة واحدة الدائرة الثالثة (مركز سنورس)

محافظة المنيا – 5 دوائر الدائرة الأولى (قسم أول المنيا) الدائرة الثالثة (مركز مغاغة) الدائرة الرابعة (مركز أبو قرقاص) الدائرة الخامسة (مركز ملوى) الدائرة السادسة (مركز دير مواس)

محافظة أسيوط – 3 دوائر الدائرة الأولى (قسم أول أسيوط) الدائرة الثانية (مركز القوصية) الدائرة الرابعة (مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد – دائرتان الدائرة الأولى (قسم الخارجة) الدائرة الثانية (مركز الداخلة)

محافظة سوهاج – دائرة واحدة الدائرة السابعة (مركز البلينا)

محافظة الأقصر – 3 دوائر الدائرة الأولى (قسم الأقصر) الدائرة الثانية (مركز القرنة) الدائرة الثالثة (مركز إسنا)

محافظة أسوان – 3 دوائر الدائرة الأولى (قسم أول أسوان) الدائرة الثالثة (مركز نصر النوبة) الدائرة الرابعة (مركز إدفو)

محافظة الإسكندرية – دائرة واحدة الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة – 4 دوائر الدائرة الرابعة (مركز المحمودية) الدائرة الخامسة (مركز حوش عيسى) الدائرة السادسة (مركز الدلنجات) الدائرة التاسعة (مركز كوم حمادة)

المنافسة وعدد المقاعد

يتنافس في هذه الدوائر الثلاثين أكثر من 600 مترشح على 58 مقعدًا مخصصة لها.

ويحتاج المرشح للفوز من الجولة الأولى إلى تحقيق 50% + 1 من الأصوات الصحيحة. أما في حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة، يخوض أعلى المرشحين في الأصوات جولة الإعادة المقرر عقدها يومي 3 و4 يناير داخل مصر.