الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
التموين تطلق 146 شادرًا لطرح السلع وياميش رمضان بتخفيضات 25%

محمد صبيح

في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2026، وضمن توجهات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن بدء تنفيذ خطة موسعة لتوفير السلع بأسعار مناسبة عبر مختلف محافظات الجمهورية.

1060 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية

وكشفت الشركة عن ضخ آلاف الأطنان من السلع الغذائية والاستهلاكية داخل 1060 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية التابعة لها على مستوى الجمهورية، بما يضمن توافر السلع بشكل منتظم واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه جارٍ البدء في إقامة 146 شادرًا لبيع السلع الغذائية بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية، بهدف توسيع نطاق إتاحة السلع والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية.

وأوضح أن الشوادر ستشهد طرح منتجات 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتشمل مجموعة متكاملة من السلع الأساسية، في مقدمتها السكر، والزيوت بمختلف أنواعها، والأرز، والمكرونة، والدقيق، إلى جانب اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق المحلية.

وفي السياق ذاته، أشار ناجي إلى أنه تم التعاون مع القطاع الخاص لطرح أجود أنواع ياميش شهر رمضان، بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأضاف أن ياميش رمضان سيتوافر داخل جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، بما يضمن سهولة الحصول عليه وتلبية احتياجات الأسر المصرية، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار السعري قبل حلول شهر رمضان المبارك.

