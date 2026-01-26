ننشر خطة التموين استعدادا لشهر رمضان المعظم

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، في إطار توجيهات الدولة بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان توافرها بكميات كافية وجودة مناسبة، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويحافظ على الأمن الغذائي.

زيادة معدلات إنتاج زيوت الطعام

وتركز الاستعدادات على زيادة معدلات إنتاج زيوت الطعام باعتبارها من السلع الاستراتيجية التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة، لضمان طرح منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات وبأسعار عادلة للمستهلكين.

كما تستهدف الوزارة الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من زيوت الطعام، بما يضمن استمرارية توافرها وعدم حدوث أي نقص في المعروض، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل الأسواق.

وتشمل الاستعدادات أيضًا خططًا لتطوير صناعة الزيوت من خلال تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتج النهائي، وخفض نسب الفاقد، الأمر الذي يدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويعزز استدامة القطاع.

وفي هذا الإطار، يتم التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع المتابعة المستمرة لسير الإنتاج وضمان الالتزام بالمستهدفات المحددة، بما يحقق وفرة حقيقية في الأسواق قبل وخلال شهر رمضان المبارك.