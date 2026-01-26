جائزة مصر للتميّز الحكومي.. وزير التموين يهنئ الفائزين ويشيد بأداء مراكز الخدمة

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن النتائج التي حققتها مراكز خدمة المواطنين المطوّرة التابعة لمديريات التموين، ضمن الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميّز الحكومي، تعكس التطور الذي شهدته منظومة الخدمات التموينية، وتحسن مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجهات الدولة لتحديث الجهاز الإداري ورفع كفاءته.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعلان نتائج الجائزة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأوضح وزير التموين أن فئة أفضل مركز خدمة مواطنين مطوّر (تموين) شهدت منافسة قوية هذا العام، حيث تقدم للمشاركة 122 مركز خدمة مواطنين مطورًا على مستوى الجمهورية، تأهل منها 46 مركزًا لمرحلة التقييم النهائي، وصولًا إلى اختيار أفضل خمسة مراكز، وهو ما يعكس جدية العمل داخل قطاع التموين وحرص الكوادر على تطبيق معايير الجودة والتميّز المؤسسي.



وأسفرت نتائج التقييم عن فوز:

-المركز الأول: مركز خدمة المواطنين المطور بحي شرق، مديرية تموين الإسكندرية.

-المركز الثاني: مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة القصير، مديرية تموين البحر الأحمر

-المركز الثالث: مركز خدمة المواطنين المطور بقرية هرية رزنة، مديرية تموين الشرقية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى حرصه على لقاء ممثلي المراكز الفائزة والمتأهلة على هامش الحفل، وتهنئتهم على ما حققوه من نتائج متميزة، مثمنًا الجهود المبذولة من فرق العمل بمراكز الخدمة التموينية، ومؤكدًا أهمية البناء على هذه النماذج الناجحة، والاستمرار في تطوير أساليب العمل، والارتقاء بجودة الخدمات، وتطبيق مفاهيم الاستدامة والابتكار داخل مكاتب التموين.

كما وجّه وزير التموين الشكر إلى القائمين على ملف جائزة التميّز الحكومي بالوزارة، مثمنًا الجهود التنظيمية والفنية المبذولة في متابعة المشاركة والتنسيق مع القائمين على الجائزة، العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، و محمد الباز رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، و غادة علام المدير التنفيذي والمنسق العام لجائزة مصر للتميّز الحكومي بالوزارة، لما قدموه من دعم أسهم في تحقيق هذه النتائج المشرفة.