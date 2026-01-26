قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جائزة مصر للتميّز الحكومي.. وزير التموين يهنئ الفائزين ويشيد بأداء مراكز الخدمة

الدكتور شريف فاروق وزير التموين
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
محمد صبيح

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن النتائج التي حققتها مراكز خدمة المواطنين المطوّرة التابعة لمديريات التموين، ضمن الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميّز الحكومي، تعكس التطور الذي شهدته منظومة الخدمات التموينية، وتحسن مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجهات الدولة لتحديث الجهاز الإداري ورفع كفاءته.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعلان نتائج الجائزة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأوضح وزير التموين أن فئة أفضل مركز خدمة مواطنين مطوّر (تموين) شهدت منافسة قوية هذا العام، حيث تقدم للمشاركة 122 مركز خدمة مواطنين مطورًا على مستوى الجمهورية، تأهل منها 46 مركزًا لمرحلة التقييم النهائي، وصولًا إلى اختيار أفضل خمسة مراكز، وهو ما يعكس جدية العمل داخل قطاع التموين وحرص الكوادر على تطبيق معايير الجودة والتميّز المؤسسي.
 

وأسفرت نتائج التقييم عن فوز:
-المركز الأول: مركز خدمة المواطنين المطور بحي شرق، مديرية تموين الإسكندرية.
-المركز الثاني: مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة القصير، مديرية تموين البحر الأحمر
-المركز الثالث: مركز خدمة المواطنين المطور بقرية هرية رزنة، مديرية تموين الشرقية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى حرصه على لقاء ممثلي المراكز الفائزة والمتأهلة على هامش الحفل، وتهنئتهم على ما حققوه من نتائج متميزة، مثمنًا الجهود المبذولة من فرق العمل بمراكز الخدمة التموينية، ومؤكدًا أهمية البناء على هذه النماذج الناجحة، والاستمرار في تطوير أساليب العمل، والارتقاء بجودة الخدمات، وتطبيق مفاهيم الاستدامة والابتكار داخل مكاتب التموين.

كما وجّه وزير التموين الشكر إلى القائمين على ملف جائزة التميّز الحكومي بالوزارة، مثمنًا الجهود التنظيمية والفنية المبذولة في متابعة المشاركة والتنسيق مع القائمين على الجائزة، العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، و محمد الباز رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، و غادة علام المدير التنفيذي والمنسق العام لجائزة مصر للتميّز الحكومي بالوزارة، لما قدموه من دعم أسهم في تحقيق هذه النتائج المشرفة.

وزير التموين التجارة الداخلية جائزة مصر للتميّز الحكومي قطاع التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

ليلة النصف من شعبان

متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. الدعاء يبدأ الإثنين والصيام الثلاثاء

ترشيحاتنا

رئيس جهاز حماية المستهلك

ابراهيم السجيني: 62 جمعية أهلية عاملة في مجال حماية المستهلك حتى عام 2025

مصرف ابو ظبى

أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB.. حكاية 45 جائزة تُتوّج عامًا جديدًا من الريادة المصرفية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

جائزة مصر للتميّز الحكومي.. وزير التموين يهنئ الفائزين ويشيد بأداء مراكز الخدمة

بالصور

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد