وزيرة التخطيط: جائزة التميز الحكومي أصبحت عنوانا لإرادة التطوير

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جائزة التميز الحكومي أصبحت عنوانا لإرادة التطوير ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع الكفاءة والجدارة في صدارة أولوياتها.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الرئيس السيسي أكد أن الاستثمار في الشباب والكفاءات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وأن الرئيس السيسي شدد على أهمية مبادئ الشفافية والجدارة والتميز داخل العمل الحكومي.

ولفتت إلى أن رسالة الرئيس السيسي جاءت بالغة الدلالة لتؤكد أن المواطن هو محور التنمية وأن الاستثمار في قدراته هو السبيل لبناء دولة قوية وحديثة.

وأشارت إلى أن كفاءة الأفراد هي في جوهرها كفاءة للمؤسسات.