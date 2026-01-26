تموين الشرقية: 786 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحال غير الملتزمين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

من جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ٢٠٢٦/١/١٨ م إلى ٢٠٢٦/١/٢٥ وأسفرت تلك الجهود عن تحرير (٧٨٦) محضراً تموينياً متنوعاً.

وأشار إلى أنه تم تحرير ٥٤١ محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها إنتاج خبر ناقص في الوزن ،انتاج خبز مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية ، توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر ، وضبط مخابز تعمل بدون ترخيص.

كما تم تحرير (٢٤٥) محضر حيال أصحاب المحال التجارية أثناء حملات تفتيشية للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للبيع امام المواطنين.

ولفت المحافظ إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.