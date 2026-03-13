خرائط جوجل تحصل على زر Ask Maps المدعوم بالذكاء الاصطناعي وملاحة ثلاثية الأبعاد أكثر وضوحا

كشفت منصة MacRumors أن جوجل أعلنت عن دمج نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي داخل تطبيق Google Maps، عبر إضافة زر جديد باسم Ask Maps يتيح للمستخدم طرح أسئلة معقدة بلغة طبيعية والحصول على إجابات مخصّصة على خريطة تفاعلية.

أوضحت جوجل في مدونتها الرسمية أن Gemini داخل الخرائط أصبح قادرًا على الإجابة عن أسئلة كانت تتطلب من قبل البحث اليدوي في التقييمات والقوائم، مثل "هل يوجد ملعب تنس عام فيه إضاءة يمكن اللعب فيه الليلة؟" أو "هقدر أشحن موبايلي فين من غير ما أستنى طابور طويل في الكافيه؟".

تخطيط رحلات مخصّصة بالاعتماد على 300 مليون

أوضحت MacRumors أن Ask Maps لا يكتفي بالإجابة عن سؤال واحد، بل يمكن استخدامه لتخطيط رحلات كاملة بناءً على اهتمامات المستخدم وسجل بحثه والأماكن المحفوظة لديه في التطبيق.

أشارت جوجل إلى أن Gemini يستفيد من بيانات أكثر من 300 مليون مكان، مع مراجعات وصور من مجتمع المستخدمين، لبناء مسارات واقتراحات جاهزة لليوم الكامل، مثل جولة في مدينة جديدة تشمل مطاعم، ومقاهي، وأماكن زيارة، مع عرضها مباشرة على خريطة واحدة سهلة التصفح.

أكدت الشركة أن الإجابات التي يقدمها Ask Maps تكون مخصّصة قدر الإمكان؛ فمثلاً إذا كان المستخدم يحفظ كثيرًا من مطاعم الطعام النباتي أو يبحث دائمًا عن كافيهات هادئة للعمل، فإن اقتراحات Gemini داخل الخرائط ستميل إلى هذا النمط تلقائيًا عند تخطيط أي مسار جديد.

“Immersive Navigation”

أشارت MacRumors إلى أن جوجل قدّمت إلى جانب Ask Maps وضع ملاحة جديدًا باسم Immersive Navigation تصفه بأنه أكبر تطوير لتجربة القيادة في Google Maps منذ أكثر من عقد. أوضحت الشركة أن هذا الوضع يقدّم رؤية ثلاثية الأبعاد للطريق تعرض المباني، والكباري، والتضاريس، مع إبراز تفاصيل حيوية مثل عدد الحارات، ومعابر المشاة، وإشارات المرور، وعلامات التوقف بشكل أوضح داخل واجهة التنقل.

أكدت جوجل أن نماذج Gemini تحلل صور Street View والصور الجوية لتوليد هذه الرؤية المكانية الجديدة للمسار، بحيث يحصل المستخدم على نظرة أوسع لما ينتظره أمامه، بما في ذلك مقارنة أوضح بين الطرق البديلة من حيث زمن الوصول، والرسوم (مثل الطرق ذات الرسوم)، وحالة المرور، مع إمكانية معاينة مسار الوصول ومناطق الانتظار قبل الانطلاق فعليًا بالسيارة.

طرح تدريجي في الولايات المتحدة ثم التوسّع عالميًا

أوضحت MacRumors أن زر Ask Maps بدأ في الظهور لمستخدمي Google Maps في الولايات المتحدة والهند على نظامي iOS وأندرويد، على أن يتم توفيره لاحقًا في نسخة الويب للتطبيق.

أشارت جوجل إلى أن خدمة Immersive Navigation تطرح في البداية داخل الولايات المتحدة فقط، ولن تكون متاحة فورًا لجميع المستخدمين، لكنها ستتوسع تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة لتشمل أجهزة آيفون وأندرويد المدعومة، بالإضافة إلى أنظمة السيارات مثل Apple CarPlay وAndroid Auto.

أكدت الشركة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تقنية أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة أوسع لتحويل الخرائط من مجرد أداة للبحث عن الاتجاهات إلى "مساعد مكاني" يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن التحاور معه وتكليفه بتخطيط الرحلات وتقديم اقتراحات مخصصة لمختلف أنماط الاستخدام اليومي.