تحديثات نظام جوجل لشهر مارس 2026 .. مزايا جديدة للحسابات والأمان ومحفظة جوجل

كشفت منصة 9to5Google أن جوجل حدثت ملاحظات إصدار «Google System Updates» لشهر مارس 2026، مع إطلاق حزمة تحسينات جديدة ضمن تطبيق خدمات Google Play بإصدار 26.09، و تطبيق متجر Google Play بإصدار 50.5 على مختلف أجهزة أندرويد، بما يشمل الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات والتلفزيونات وAndroid Auto والكمبيوتر.

أوضحت المنصة أن هذه التحديثات تركز على تحسين تجربة تسجيل الدخول وإدارة الحسابات، ورفع مستوى الأمان والخصوصية، وتطوير البنية التي تعتمد عليها التطبيقات في الاتصال بين الأجهزة وفي عمليات الدفع ومحفظة جوجل.

تحكم أفضل في السطوع وتجربة أكثر سلاسة

أشارت جوجل في ملاحظات الإصدار إلى أنه أصبح بإمكان المستخدمين التحكم في سطوع الشاشة داخل النوافذ المبنية على WebView في أندرويد، ما يمنح المطورين والمستخدمين تحكمًا أوضح في تجربة التصفح داخل التطبيقات التي تعتمد على صفحات ويب مدمجة.

أكدت الشركة أنها حسّنت كذلك التنسيق بين ميزة «Autofill with Google» ومدير كلمات المرور «Credential Manager»، بحيث لا تظهر نافذتان في الوقت نفسه عند حفظ أو إدخال كلمات المرور، وهو ما يقلل الإرباك للمستخدم ويجعل عملية تسجيل الدخول أكثر سلاسة.

خيارات أمان إضافية لتطبيق Find Hub وتحسينات في إدارة النظام

أوضحت ملاحظات جوجل أن تحديث مارس يضيف خيارات أمان جديدة داخل تطبيق Find Hub المسؤول عن إدارة العثور على الأجهزة المتصلة، ما يعزز قدرات المستخدم في التحكم بجوانب الأمان وتتبع الأجهزة على الشبكة المرتبطة بحسابه.

أشارت الشركة إلى أنها حدثت كذلك خدمات إدارة النظام لتحسين الاتصال بين الأجهزة مثل أندرويد، وWear OS، وAndroid TV، وChromeOS، وAndroid Auto، إلى جانب تحسينات عامة في استقرار النظام على الهواتف، بهدف تقليل الأعطال وتحسين أداء الخدمات الخلفية.

تطوير محفظة جوجل والدفع من الساعة دون فتح التطبيق

أكدت جوجل أن تحديث خدمات Google Play ومحفظة جوجل يضيف دعمًا أوسع لما تسميه «الاعتمادات الرقمية» أو المستندات الرقمية، مثل البطاقات الرسمية أو بطاقات العضوية، ما يسهل على المستخدمين تخزين أنواع أكثر من البطاقات داخل Google Wallet.​

أوضحت الملاحظات أن مستخدمي Wear OS سيصبح بإمكانهم الدفع في المتاجر مباشرة من الساعة الذكية دون الحاجة إلى فتح تطبيق المحفظة أولًا، حيث يمكن تنفيذ الدفع بمجرد تقريب الساعة من الطرف الداعم للدفع اللاتلامسي، مع دعم تحسينات جديدة للمطورين على الهاتف والكمبيوتر لبناء تجارب دفع ومحفظة متكاملة داخل تطبيقاتهم.

تحسينات في متجر Google Play

أشارت تقارير مكمّلة إلى أن إصدار 50.5 من تطبيق Google Play على أندرويد أضاف دعم عرض الفيديوهات الرأسية ضمن قسم «أحدث الفيديوهات الرسمية» في صفحات بعض التطبيقات، في خطوة تستهدف تقديم محتوى تعريفي أقرب لأسلوب المقاطع القصيرة.​

أكدت هذه التقارير أن التحديث يطوّر أيضًا تجربة «Google Play Games for PC»، حيث يمكن للمستخدم شراء بعض الألعاب مرة واحدة من متجر جوجل على الهاتف أو الجهاز اللوحي، ثم تشغيلها على الكمبيوتر عبر المنصة نفسها، مع تحسين نظام «قوائم الأمنيات» والتنبيهات عند تغيّر الأسعار، وتسريع تحديثات ملف اللاعب (Gamer Profile) بعد النشاط الأخير.