جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
أخبار التكنولوجيا| ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. جوجل تخفض عمولة متجر التطبيقات وتمهد لعودة فورتنايت

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام
 

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا ملحوظا في أسعار هواتف آيفون 17 برو وiPhone 17 Pro Max، بعد أن قفزت 12 ألف جنيه دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة أثارت حالة من الجدل بين المستهلكين ومتابعي سوق الهواتف الذكية.


بكسل ضد Galaxy.. السر الخفي وراء فوز سامسونج الساحق على جوجل
 

أعلنت شركة سامسونج Samsung عن استمرار تفوق هواتف Galaxy في تنوع الميزات، رغم تميز هواتف جوجل Pixel بتجربة أندرويد الأصلية. 


موجة ارتفاع أسعار الهواتف تضرب شاومي.. تحركات ذكية لتخفيف الصدمة
 

شهدت أسعار شرائح الذاكرة مؤخرا ارتفاعا كبيرا، ما أثار مخاوف واسعة في صناعة الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية بشكل عام. 


شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
 

تمكنت السلطات في 14 دولة، من بينها ماليزيا، من تفكيك LeakBase، أحد أبرز المنتديات الإلكترونية المتخصصة في تداول البيانات المسروقة والمخترقة.


ماك بوك اقتصادي وآيفون رخيص.. أبرز ما أعلنت عنه آبل هذا الأسبوع
 

أعلنت شركة آبل Apple، هذا الأسبوع عن مجموعة واسعة من الأجهزة والتحديثات الجديدة، شملت هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك، إضافة إلى شاشات احترافية ومعالجات متطورة، في خطوة تعكس تركيز الشركة المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء.

ذهب وتصاميم أسطورية.. كافيار تطلق إصدارا حصريا من سامسونج Galaxy S26 Ultra
 

أعلنت علامة التخصيص الفاخر كافيار Caviar، عن إطلاق مجموعة جديدة من الهواتف الفاخرة تحت اسم Totem Collection، تضم إصدارات حصرية من هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra بتصاميم مستوحاة من رموز حيوانية تمثل القوة والطموح.



جوجل تخفض عمولة متجر التطبيقات وتمهد لعودة فورتنايت
 

أعلنت شركة جوجل Google، عن مجموعة تغييرات جديدة في متجر التطبيقات Play Store، وذلك بعد تسوية نزاع قانوني استمر لسنوات مع شركة إيبك جيمز Epic Games المطورة للعبة فورتنايت Fortnite، على خلفية اتهامات تتعلق بالممارسات الاحتكارية داخل نظام أندرويد.

كل ما تريد معرفته عن هاتف موتورولا Razr Fold.. السعر والمواصفات
 

كشفت شركة موتورولا Motorola، رسميا عن هاتفها القابل للطي الأول من نوع Razr Fold خلال معرض MWC 2026، في خطوة تعكس طموحات العلامة التجارية في سوق الهواتف القابلة للطي.

