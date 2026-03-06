أخبار التكنولوجيا| ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. جوجل تخفض عمولة متجر التطبيقات وتمهد لعودة فورتنايت

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا ملحوظا في أسعار هواتف آيفون 17 برو وiPhone 17 Pro Max، بعد أن قفزت 12 ألف جنيه دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة أثارت حالة من الجدل بين المستهلكين ومتابعي سوق الهواتف الذكية.

أعلنت شركة سامسونج Samsung عن استمرار تفوق هواتف Galaxy في تنوع الميزات، رغم تميز هواتف جوجل Pixel بتجربة أندرويد الأصلية.

شهدت أسعار شرائح الذاكرة مؤخرا ارتفاعا كبيرا، ما أثار مخاوف واسعة في صناعة الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية بشكل عام.

تمكنت السلطات في 14 دولة، من بينها ماليزيا، من تفكيك LeakBase، أحد أبرز المنتديات الإلكترونية المتخصصة في تداول البيانات المسروقة والمخترقة.

أعلنت شركة آبل Apple، هذا الأسبوع عن مجموعة واسعة من الأجهزة والتحديثات الجديدة، شملت هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك، إضافة إلى شاشات احترافية ومعالجات متطورة، في خطوة تعكس تركيز الشركة المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء.

أعلنت علامة التخصيص الفاخر كافيار Caviar، عن إطلاق مجموعة جديدة من الهواتف الفاخرة تحت اسم Totem Collection، تضم إصدارات حصرية من هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra بتصاميم مستوحاة من رموز حيوانية تمثل القوة والطموح.

أعلنت شركة جوجل Google، عن مجموعة تغييرات جديدة في متجر التطبيقات Play Store، وذلك بعد تسوية نزاع قانوني استمر لسنوات مع شركة إيبك جيمز Epic Games المطورة للعبة فورتنايت Fortnite، على خلفية اتهامات تتعلق بالممارسات الاحتكارية داخل نظام أندرويد.

كشفت شركة موتورولا Motorola، رسميا عن هاتفها القابل للطي الأول من نوع Razr Fold خلال معرض MWC 2026، في خطوة تعكس طموحات العلامة التجارية في سوق الهواتف القابلة للطي.