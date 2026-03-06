كل ما تريد معرفته عن هاتف موتورولا Razr Fold.. السعر والمواصفات

كشفت شركة موتورولا Motorola، رسميا عن هاتفها القابل للطي الأول من نوع Razr Fold خلال معرض MWC 2026، في خطوة تعكس طموحات العلامة التجارية في سوق الهواتف القابلة للطي.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، حصل الهاتف على تقييم DXOMARK للكاميرا بقيمة 164، كما نال الملصق الذهبي للتصوير، ما يمثل علامة فارقة لتقنيات التصوير لدى موتورولا.

مواصفات ومميزات Motorola Razr Fold

يأتي هاتف موتورولا Razr Fold، بشاشة خارجية pOLED قياس 6.6 بوصة بمعدل تحديث 165 هرتز ودقة 2520 × 1080، وسطوع يصل إلى 6000 شمعة، محمية بزجاج Gorilla Glass Ceramic 3.

أما الشاشة الداخلية فهي LTPO بقياس 8.1 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 2484 × 2232 وذروة سطوع 6200 شمعة، كلا الشاشتين تدعمان 10-bit colour، HDR10+، Dolby Vision والتحقق من Pantone.

رغم حجم الشاشتين الكبير، يبلغ سمك الجهاز حوالي 4.6 ملم عند فتحه و9.9 ملم عند طيه، ويزن 244 جراما.

هاتف موتورولا Razr Fold

يعمل موتورولا Razr Fold، بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 مع ذاكرة 16 جيجابايت LPDDR5X وسعة تخزين تصل حتى 1 تيرابايت في بعض الأسواق.

زودت موتورولا هاتف Razr Fold بنظام التشغيل Android 16 مع وعد بتحديثات لنظام التشغيل والأمان تصل إلى سبع سنوات، ويحتوي على بطارية من نوع سيليكون كربون بسعة 6000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السلكي بقوة 80 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، إضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقوة 5 وات.

تركز موتورولا على تجربة التصوير في Razr Fold:

- الكاميرا الخلفية الأساسية: 50 ميجابكسل Sony LYTIA 828 مع تثبيت بصري OIS.

- كاميرا فائقة الاتساع: 50 ميجابكسل مع دعم الماكرو.

- كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية: 50 ميجابكسل، تكبير بصري ×3 وتثبيت بصري.

أما الكاميرا الأمامية، فتحتوي الشاشة الخارجية على كاميرا 32 ميجابكسل، والشاشة الداخلية على كاميرا 20 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 8K مع Dolby Vision، كما تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي نطاق الألوان والدقة ووضوح الإضاءة المنخفضة.

يبدأ سعر Motorola Razr Fold في أوروبا من 1999 يورو، وسيتم إطلاقه أولا في السوق الأوروبية، تليها أمريكا الشمالية خلال الأشهر القادمة، مع توقع طرح نسخة صينية قريبا، ومن المتوقع أن يكون متاحا للشراء خلال الربع الثاني من هذا العام.