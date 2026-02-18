موتورولا Signature .. هاتف رائد بمواصفات قوية وتصميم متين

كشفت منصة GSMArena في مراجعة تفصيلية عن هاتف Motorola Signature الذي يأتي ضمن فئة الهواتف الرائدة، بعد سلسلة طويلة من هواتف Moto G المتوسطة.

وأوضحت المنصة أن الهاتف يقدم مجموعة مواصفات قوية تشمل معالجًا رائدًا، وشاشة متطورة، وبطارية كبيرة، ونظام كاميرات متقدم، ما يضعه في منافسة مباشرة مع هواتف الفئة العليا في السوق.

وأشارت المراجعة إلى أن Motorola Signature يُعد من الأجهزة التي تراهن عليها الشركة لتعزيز حضورها في سوق الهواتف المتميزة خلال الفترة الحالية.

تصميم متين ومعايير عالية لمقاومة الظروف الصعبة

أكدت GSMArena أن Motorola Signature يأتي بهيكل مصنوع من إطار من الألومنيوم مع واجهة أمامية من زجاج Gorilla Glass Victus 2، مع حصوله على شهادتي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، إضافة إلى توافقه مع معايير الصمود العسكرية MIL‑STD‑810H.

وذكرت المنصة أن هذه المواصفات تعني أن الهاتف قادر على تحمّل رذاذ الماء، ورشاشات المياه ذات الضغط العالي، بالإضافة إلى الغمر في الماء حتى عمق 1.2 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة ضمن ظروف الاختبار المعتمدة.

وأوضحت أن أبعاد الهاتف تبلغ تقريبًا 162.1×76.4×7 ملم مع وزن يصل إلى 186 جرامًا، ما يجمع بين نحافة نسبية وهيكل صلب في الوقت نفسه.

شاشة AMOLED ساطعة بتردد 165 هرتز

أوضحت مراجعة GSMArena أن Motorola Signature يعتمد على شاشة LTPO AMOLED قياس 6.8 بوصة، تدعم عرض مليار لون، وتردد تحديث يصل إلى 165 هرتز، مع دعم تقنيتي Dolby Vision وHDR10+ للمحتوى المرئي.

وذكرت المنصة أن دقة الشاشة تبلغ 1264×2780 بيكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع تقترب من 19.8:9، مع كثافة بيكسلات تبلغ نحو 446 بيكسل لكل بوصة، بينما يصل السطوع الأقصى المعلن إلى 6200 شمعة، وهو رقم مرتفع يضمن وضوح المحتوى في الإضاءة القوية.

وأشارت إلى أن الشاشة تعتمد تقنية LTPO التي تسمح بتغيير تردد التحديث ديناميكيًا لتوفير استهلاك الطاقة عند عرض محتوى ثابت.

معالج Snapdragon 8 Gen 5

أكدت GSMArena أن الهاتف يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المصنع بدقة 3 نانومتر، مع وحدة رسومات Adreno 829، ما يضعه ضمن أقوى المنصات المتاحة حاليًا في الهواتف الذكية.

وذكرت أن Motorola Signature يتوافر بعدة خيارات من الذاكرة، تبدأ من 12 جيجابايت رام مع سعة تخزين 256 جيجابايت، وصولًا إلى 16 جيجابايت رام مع 1 تيرابايت من التخزين الداخلي من نوع UFS 4.1.

وأوضحت المراجعة أن الهاتف يعمل بنظام Android 16 مع وعد بتقديم ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لنظام أندرويد، وهو ما يعني دعمًا طويل الأمد للتحديثات البرمجية.

نظام كاميرات رباعي بدقة 50 ميجابكسل

أشارت GSMArena إلى أن Motorola Signature يأتي بنظام تصوير خلفي مكوّن من ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل لكل واحدة، تشمل كاميرا رئيسية واسعة بفتحة عدسة f/1.6 مع مثبت بصري OIS، وكاميرا مقربة Telephoto بتقريب بصري 3x مع مثبت بصري أيضًا، وكاميرا بزاوية عريضة جدًا Ultra Wide بفتحة f/2.0 تدعم التركيز التلقائي.

وذكرت المنصة أن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 50 ميجابكسل كذلك، مع دعم التركيز التلقائي بتقنية Dual Pixel، ما يتيح صور سيلفي أكثر حدة وتفاصيل.

وأوضحت أن الهاتف يدعم تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية مع دعم Dolby Vision، بالإضافة إلى خيارات 4K بمعدلات مختلفة حتى 120 إطارًا في الثانية، مع دعم تثبيت إلكتروني للصورة وتقنية HDR10+ في الفيديو.

بطارية 5200 مللي أمبير وشحن سريع سلكي ولاسلكي

أكدت مراجعة GSMArena أن Motorola Signature مزود ببطارية بسعة 5200 مللي أمبير بتقنية بطاريات السيليكون/الكربون الحديثة، مع دعم شحن سريع سلكي بقوة 90 واط، يمكنه شحن الهاتف حتى 50% تقريبًا خلال 15 دقيقة وفق المواصفات الرسمية.

وذكرت المنصة أن الهاتف يدعم شحنًا لاسلكيًا بقوة 50 واط، إلى جانب الشحن العكسي اللاسلكي بقوة 10 واط، والشحن العكسي السلكي بقوة 5 واط لاستخدام الهاتف كمصدر طاقة لأجهزة أخرى عند الحاجة.

وأشارت إلى أن هذه المنظومة تجعل الهاتف مناسبًا للاستخدام الكثيف مع إمكانية إعادة الشحن بسرعة عند انخفاض مستوى البطارية.

اتصالات متقدمة ودعم Ultra Wideband

أوضحت GSMArena أن Motorola Signature يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب eSIM، مع توفير اتصال Wi‑Fi 7 ثلاثي النطاق وبلوتوث 6.0 وNFC.

وذكرت أن الهاتف يعتمد منفذ USB‑C بسرعة USB 3.1 Gen 2 مع دعم تقنية DisplayPort 1.4 عبر وضع USB Alt Mode، ما يتيح توصيل الهاتف بشاشات خارجية لنقل الصورة والفيديو.

وأشارت المراجعة إلى أن الهاتف يدعم كذلك تقنية Ultra Wideband (UWB) التي تُستخدم في تتبع الأجهزة بدقة عالية أو في بعض سيناريوهات فتح السيارات والأبواب الذكية.

محتويات العلبة وتجربة الفتح الأولى

أفادت GSMArena أن هاتف Motorola Signature يأتي في صندوق من قطعتين من الكرتون السميك من دون استخدام البلاستيك في التغليف، مع الاعتماد على حبر نباتي في الطباعة كخيار أكثر ملاءمة للبيئة.

وذكرت المنصة أن نسخة المراجعة الأوروبية وصلت من دون شاحن مرفق داخل العلبة، بينما توصي موتورولا باستخدام شاحن USB‑C يدعم قدرة 90 واط للحصول على أفضل أداء في الشحن السريع.

وأوضحت أن العلبة تتضمن غطاءً بلاستيكيًا شفافًا صلبًا مزودًا بحلقة مغناطيسية على طريقة MagSafe في الخلف، إلى جانب كابل USB‑C إلى USB‑C، مع الإشارة إلى أن الصندوق نفسه يحمل رائحة عطرية خفيفة تظل على الهاتف لبضعة أيام بعد فتحه وفقًا لتجربة المراجعة.