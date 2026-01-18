قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة
أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان
دعاء آخر ليلة في رجب مستجاب.. دعوات تفتح لك أبواب الخيرات
آخر ليلة في رجب الآن وللفجر.. بـ9 كلمات قبل النوم يسخر الله لك الأرزاق
إعلان حرب.. الرئيس الإيراني يحذر من مخطط أمريكي لاغتيال المرشد الأعلى
بالأسماء .. إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق شبرا بنها الحر
هاتف Signature تحاصره مخاوف السعر

Signature 
Signature 
احمد الشريف

أظهر استطلاع الرأي الأسبوعي على موقع GSMArena أن هاتف Motorola Signature يحظى باهتمام ملحوظ من المستخدمين، لكنه يواجه في المقابل انتقادات واضحة تتعلق بالبطارية والسعر وتوفره عالميًا. 

يرى غالبية المشاركين أن سعة 5,200 mAh تبدو محدودة لهاتف بشاشة 6.8 بوصة، مع تعليقات متكررة تشدد على أولوية عمر البطارية الفعلي على حساب نحافة التصميم، حتى إن شركات مثل آبل وسامسونغ وجوجل قد تقيّم هذا التوازن بشكل مختلف.

السعر المرتفع يؤجل قرار الشراء

الاستطلاع بيّن أن نحو ربع المصوتين يفضلون انتظار خفض السعر قبل التفكير في شراء الهاتف. ويُعد السعر الأوروبي المقترح، البالغ حوالي 1,000 يورو لهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 (نسخة غير Elite)، عاملًا رئيسيًا في هذا التردد، خاصة مع سجل سابق لهواتف Moto Edge وRazr التي تدخل سريعًا في خصومات مستمرة بعد الإطلاق. 

في المقابل، أبدى حوالي 20% من المشاركين استعدادًا لشراء الهاتف فورًا أو أنهم تقدّموا بطلبات مسبقة بالفعل، بينما فضّل عدد مماثل انتظار المراجعات العملية بسبب تجارب سلبية سابقة مع بعض أجهزة موتورولا الأقدم.

توفّر محدود وأسئلة مفتوحة حول الأسواق

جانب آخر مثير للقلق لدى المشاركين هو نطاق الإتاحة الجغرافية لهاتف Motorola Signature. 

فالهاتف من المقرر طرحه في أوروبا والهند قريبًا، لكن دولًا عديدة – من بينها الولايات المتحدة – لا تزال خارج خريطة التوفر المؤكدة، رغم أن موتورولا تُعد من بين العلامات القليلة المتاحة رسميًا هناك إلى جانب آبل وسامسونغ وجوجل.

تستعد موتورولا لعقد حدث في 23 يناير للإطلاق الرسمي للهاتف في الهند، حيث تم تسريب الأسعار بالفعل، مع توقع بدء البيع هناك بعد الإعلان مباشرة أو بعد فترة وجيزة. 

أما بالنسبة لأسواق أوروبا، فيشير التقرير إلى أن التفاصيل الخاصة بمواعيد الإطلاق والتوفر لا تزال غير محسومة، على أن تُعلن لاحقًا بحسب ما جاء في تغطية GSMArena.

Signature Motorola Motorola Signature

