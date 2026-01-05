قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
أحمد موسى بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا: رسالة قوية من منتخب مصر والتحكيم يثير الجدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موتورولا تستعد لإطلاق هاتفها الرائد Motorola Signature في 7 يناير 2026

احمد الشريف

حددت موتورولا تاريخ 7 يناير 2026 للكشف رسميًا عن هاتفها الجديد Motorola Signature، الذي تصفه الشركة بأنه هاتف «رائد فعليًا» موجه للفئة العليا، وذلك من خلال حفل إطلاق في الهند تحت شعار «Premium Deserves Its Signature». 

ويمثل Motorola Signature أول هاتف رائد غير قابل للطي تقدمه الشركة منذ ما يقرب من عامين، بعد تركيزها في الفترة الماضية على هواتف الفئة المتوسطة مثل سلسلة Moto G وأجهزة الطي ضمن عائلة Razr. 

شاشة OLED بدقة 1.5K 

تشير التفاصيل المسربة إلى أن Motorola Signature سيأتي مزودًا بشاشة OLED بدقة 1.5K وبمواصفات موجهة للفئة الرائدة، مع دعم معدل تحديث مرتفع وتجربة عرض محسنة لمحتوى الفيديو والألعاب. 

وتُظهر المواد التشويقية تركيز موتورولا على الجودة البصرية والتصميم، مع حواف نحيفة وخطوط تصميمية قريبة من سلسلة Edge السابقة، لكن تحت هوية جديدة تحمل اسم Signature لتعزيز صورة الهاتف كمنتج مميز مستقل. 

معالج Snapdragon 8 Gen 5 وذاكرة كبيرة

يتوقع أن يعتمد Motorola Signature على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5، وهو معالج رائد حديث يوفّر أداءً قويًا في المهام اليومية والألعاب، وإن كان أقل من فئة Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتوقع استخدامها في بعض هواتف المنافسين. 

كما تكشف تسريبات من اختبارات الأداء عن نسخ بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية كبيرة، ما يضع الجهاز ضمن فئة الهواتف الموجهة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء مرتفع وتجربة متعددة المهام سلسة. 

منظومة كاميرا متقدمة مع عدسة بريسكوب

يركز Motorola Signature بشكل واضح على قدرات التصوير، إذ توضح التسريبات أن الهاتف سيضم وحدة كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل مستشعر تقريبًا، تشمل مستشعرًا رئيسيًا من فئة Sony LYTIA 828، وعدسة واسعة الزاوية مع دعم الماكرو، وعدسة تقريب بصري بريسكوب. 

وتشير المعلومات المتاحة إلى دعم تثبيت بصري OIS وتصوير فيديو حتى دقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، ما يضع الهاتف في موقع تنافسي ضمن فئة الهواتف الموجهة لعشاق التصوير والمحتوى المرئي. 

برمجيات محدثة ووعد بدعم طويل الأمد

من بين النقاط اللافتة في التسريبات، أن Motorola Signature سيعمل بنظام Android 16 عند الإطلاق، مع التزام بدعم يصل إلى سبع سنوات من تحديثات النظام والتحديثات الأمنية، وهو ما يتجاوز ما اعتادت موتورولا تقديمه في هواتفها السابقة. 

ويُنتظر أن تركز الشركة خلال حدث 7 يناير على إبراز مزيج الأداء، والتصميم، والتصوير، إلى جانب هذا الدعم البرمجي الممتد، لتقديم Motorola Signature بوصفه محاولة قوية للعودة إلى سوق الهواتف الرائدة ومنافسة أسماء مثل سامسونج وون بلس في الفئة نفسها.

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي .. لا تغفل عن ثوابها

وزارة الأوقاف

الأوقاف: الأسرة الدرع الحصين وأساس بناء المجتمع في الإسلام

الصلاة

هل يأثم الموظف إذا لم يستطع ترك العمل للصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

