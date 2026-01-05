موتورولا تستعد لإطلاق هاتفها الرائد Motorola Signature في 7 يناير 2026

حددت موتورولا تاريخ 7 يناير 2026 للكشف رسميًا عن هاتفها الجديد Motorola Signature، الذي تصفه الشركة بأنه هاتف «رائد فعليًا» موجه للفئة العليا، وذلك من خلال حفل إطلاق في الهند تحت شعار «Premium Deserves Its Signature».

ويمثل Motorola Signature أول هاتف رائد غير قابل للطي تقدمه الشركة منذ ما يقرب من عامين، بعد تركيزها في الفترة الماضية على هواتف الفئة المتوسطة مثل سلسلة Moto G وأجهزة الطي ضمن عائلة Razr.

شاشة OLED بدقة 1.5K

تشير التفاصيل المسربة إلى أن Motorola Signature سيأتي مزودًا بشاشة OLED بدقة 1.5K وبمواصفات موجهة للفئة الرائدة، مع دعم معدل تحديث مرتفع وتجربة عرض محسنة لمحتوى الفيديو والألعاب.

وتُظهر المواد التشويقية تركيز موتورولا على الجودة البصرية والتصميم، مع حواف نحيفة وخطوط تصميمية قريبة من سلسلة Edge السابقة، لكن تحت هوية جديدة تحمل اسم Signature لتعزيز صورة الهاتف كمنتج مميز مستقل.

معالج Snapdragon 8 Gen 5 وذاكرة كبيرة

يتوقع أن يعتمد Motorola Signature على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5، وهو معالج رائد حديث يوفّر أداءً قويًا في المهام اليومية والألعاب، وإن كان أقل من فئة Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتوقع استخدامها في بعض هواتف المنافسين.

كما تكشف تسريبات من اختبارات الأداء عن نسخ بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية كبيرة، ما يضع الجهاز ضمن فئة الهواتف الموجهة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء مرتفع وتجربة متعددة المهام سلسة.

منظومة كاميرا متقدمة مع عدسة بريسكوب

يركز Motorola Signature بشكل واضح على قدرات التصوير، إذ توضح التسريبات أن الهاتف سيضم وحدة كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل مستشعر تقريبًا، تشمل مستشعرًا رئيسيًا من فئة Sony LYTIA 828، وعدسة واسعة الزاوية مع دعم الماكرو، وعدسة تقريب بصري بريسكوب.

وتشير المعلومات المتاحة إلى دعم تثبيت بصري OIS وتصوير فيديو حتى دقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، ما يضع الهاتف في موقع تنافسي ضمن فئة الهواتف الموجهة لعشاق التصوير والمحتوى المرئي.

برمجيات محدثة ووعد بدعم طويل الأمد

من بين النقاط اللافتة في التسريبات، أن Motorola Signature سيعمل بنظام Android 16 عند الإطلاق، مع التزام بدعم يصل إلى سبع سنوات من تحديثات النظام والتحديثات الأمنية، وهو ما يتجاوز ما اعتادت موتورولا تقديمه في هواتفها السابقة.

ويُنتظر أن تركز الشركة خلال حدث 7 يناير على إبراز مزيج الأداء، والتصميم، والتصوير، إلى جانب هذا الدعم البرمجي الممتد، لتقديم Motorola Signature بوصفه محاولة قوية للعودة إلى سوق الهواتف الرائدة ومنافسة أسماء مثل سامسونج وون بلس في الفئة نفسها.