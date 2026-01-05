موتورولا تفاجئ الجميع بإصدار خاص من هاتف رازر لكأس العالم 2026

أعلنت موتورولا للتو عن إصدار محدود جديد من الهواتف القابلة للطي لكأس العالم لكرة القدم 2026. سيحصل أحد أحدث هواتف العلامة التجارية القابلة للطي على إصدار خاص لهذا الحدث المرتقب، وقد قدم لنا إعلان تشويقي حديث لمحة عن هاتف موتورولا رازر إصدار كأس العالم لكرة القدم 2026. إليك أهم مواصفاته

موتورولا رازر إصدار كأس العالم لكرة القدم 2026



في تغريدة حديثة، شاركت الشركة مقطع فيديو ترويجيًا يكشف عن هذا التعاون مع كأس العالم لكرة القدم 2026. وبالنظر إلى الفيديو، يبدو أن النسخة الخاصة القابلة للطي هي على الأرجح طراز Razr 60 ولا يمكننا تمييز سوى شكل هذا الهاتف المميز، ولكن من المتوقع تصميمًا جديدًا فريدًا يميزه عن النسخ العادية .

هاتف موتورولا رازر

كشف الإعلان التشويقي الرسمي أن هاتف موتورولا رازر إصدار كأس العالم FIFA 2026 سيُطرح رسميًا غدًا، 6 يناير 2026. وبينما لا تزال التفاصيل الدقيقة، مثل السعر والتصميم، غير واضحة، فمن المتوقع أن تكون مواصفاته مشابهة لهاتف رازر 60 الحالي. لذا، من المرجح أن يتميز هذا الإصدار المحدود بنفس إعداد الشاشة المزدوجة، حيث تأتي الشاشة الرئيسية بحجم 6.96 بوصة بتقنية LTPO pOLED ودقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، بالإضافة إلى شاشة غطاء بحجم 4 بوصات بتقنية pOLED LTPO ومعدل تحديث 165 هرتز.

من المرجح أن يأتي هاتف Razr FIFA World Cup 2026 مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite، الذي يدعم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. ومن المتوقع أن يأتي هاتف موتورولا القابل للطي ببطارية سعة 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 68 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط.