هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين..عيار 21 يقترب من 470 ريال
هل تصح الجماعة مع المأموم الذي يستكمل صلاته؟.. أمين الفتوى يجيب
تعادل سلبي وسيطرة مصرية مع إصابة محمد حمدي في الشوط الأول أمام بنين
ما حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن؟.. الإفتاء تجيب
4 خطوات.. رابط الاستعلام عن بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
موتورولا تفاجئ الجميع بإصدار خاص من هاتف رازر لكأس العالم 2026

الهواتف القابلة للطي
الهواتف القابلة للطي

أعلنت موتورولا للتو عن إصدار محدود جديد من الهواتف القابلة للطي لكأس العالم لكرة القدم 2026. سيحصل أحد أحدث هواتف العلامة التجارية القابلة للطي على إصدار خاص لهذا الحدث المرتقب، وقد قدم لنا إعلان تشويقي حديث لمحة عن هاتف موتورولا رازر إصدار كأس العالم لكرة القدم 2026. إليك أهم مواصفاته

موتورولا رازر إصدار كأس العالم لكرة القدم 2026
 

في تغريدة حديثة، شاركت الشركة مقطع فيديو ترويجيًا يكشف عن هذا التعاون مع كأس العالم لكرة القدم 2026. وبالنظر إلى الفيديو، يبدو أن النسخة الخاصة القابلة للطي هي على الأرجح طراز Razr 60  ولا يمكننا تمييز سوى شكل هذا الهاتف المميز، ولكن من المتوقع تصميمًا جديدًا فريدًا يميزه عن النسخ العادية .

هاتف موتورولا رازار

هاتف موتورولا رازر
كشف الإعلان التشويقي الرسمي أن هاتف موتورولا رازر إصدار كأس العالم FIFA 2026 سيُطرح رسميًا غدًا، 6 يناير 2026. وبينما لا تزال التفاصيل الدقيقة، مثل السعر والتصميم، غير واضحة، فمن المتوقع أن تكون مواصفاته مشابهة لهاتف رازر 60 الحالي. لذا، من المرجح أن يتميز هذا الإصدار المحدود بنفس إعداد الشاشة المزدوجة، حيث تأتي الشاشة الرئيسية بحجم 6.96 بوصة بتقنية LTPO pOLED ودقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، بالإضافة إلى شاشة غطاء بحجم 4 بوصات بتقنية pOLED LTPO ومعدل تحديث 165 هرتز.

من المرجح أن يأتي هاتف Razr FIFA World Cup 2026  مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite، الذي يدعم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. ومن المتوقع أن يأتي هاتف موتورولا القابل للطي ببطارية سعة 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 68 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط. 

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

ذهب

مفاجأة غير متوقعة في 2026.. تحذيرات من الاعتماد على الاستثمار في الذهب.. فيديو

مادورو

نيكولاس مادورو ينكر التهم الموجهة إليه أمام المحكمة الأمريكية

سوشيال ميديا

فلوس مقابل لايكات.. تحذير قانوني من استغلال الأطفال على تيك توك| فيديو

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

بطولة رالي رمال باها

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

