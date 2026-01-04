قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل هاتف من موتورولا في 2026

تستعد شركة موتورولا للكشف عن هاتفها الرائد الجديد "موتورولا سيجنتشر" في أسواق متعددة، وقبل أيام من الإعلان الرسمي، كشف تسريب جديد، بفضل المسرب المخضرم إيفان بلاس ، عن المواصفات الكاملة للهاتف.

و إليكم أهم مواصفاته

هاتف موتورولا سيجنتشر

المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا

بحسب التسريب، يتميز هاتف موتورولا سيجنتشر بشاشة إكستريم أموليد مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K (2780 × 1264 بكسل)، وكثافة بكسل 446 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، وسطوع ذروة 6200 شمعة، ودعم لتقنيتي دولبي فيجن وHDR10+.

كما تتضمن الشاشة مستشعر بصمة مدمجًا، بالإضافة إلى حماية بزجاج غوريلا فيكتوس 2.

يأتي هاتف موتورولا سيجنتشر مزودًا بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وسعة تخزين داخلية 256 أو 512 أو 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1.

ويعمل ببطارية سعتها 5200 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، والشحن العكسي السلكي واللاسلكي بقوة 10 أو 5 واط. ولحسن الحظ، يأتي الشاحن ضمن علبة البيع.

ميزات التصوير بهاتف موتورولا

بالانتقال إلى الكاميرات، سيحتوي هاتف موتورولا على كاميرا أمامية سوني LYT-500 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا خلفية سوني LYT-828 بدقة 50 ميجابكسل. وسيُضاف إلى الكاميرا الخلفية عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي، وكاميرا تليفوتوغرافية سوني LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقريب بصري 3x وتقريب رقمي 100x. وسيدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 8K بتقنية دولبي فيجن (بمعدل 30 إطارًا في الثانية) و4K بتقنية دولبي فيجن (بمعدل 60/30 إطارًا في الثانية).

ومن أبرز مميزات هاتف موتورولا أنه سيكون أول هاتف من الشركة يُقدّم له ضمان تحديثات نظام التشغيل وتصحيحات الأمان لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وسيأتي الهاتف مُحمّلاً مسبقاً بنظام أندرويد 16، الذي من المرجح أن يتضمن واجهة المستخدم Hello UX.

وسيأتي هاتف موتورولا بميزات أخرى مثل مكبرات صوت مزدوجة، وشريحة eSIM، وواي فاي 802.11ax، وبلوتوث 6.0، ومنفذ USB-C. أما من حيث المتانة، فيأتي سيجنتشر بهيكل من الألومنيوم بمواصفات MIL-STD-810، ومصنف بمعيار IP68/69 لمقاومة الغبار والماء. وأخيرًا، تبلغ أبعاد الجهاز 162.1 × 76.4 × 6.99 ملم، ويزن حوالي 186 جرامًا.