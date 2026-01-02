قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
وصلت لطريق مسدود .. القصة الكاملة لأزمة مسلسل عاليا لـ غادة عبد الرازق
7.4 مليار دولار صادرات رقمية.. مصر تتقدم 47 مركزا عالميا| كشف حساب وزارة الاتصالات في ٢٠٢٥
هل كان زهد النبي يعني الفقر؟.. الأوقاف تكشف صورا من سيرة الرسول
غرفة السلع السياحية: صرف منحة مالية لأسر المتوفين من يناير 2026
إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالعاشر من رمضان
وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة
الطاقة الذرية توقع بروتوكول تعاون لدعم البحث العلمي التطبيقي مع القومي لبحوث المياه
أجواء ممطرة بامتياز تغطي شرق القاهرة ومدن القناة وسيناء| الطقس
سباحة في الطقس البارد.. غَطسة رأس السنة تجمع آلاف المشاركين في تونس
هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تكشف مواصفات هاتفها القابل للطي الجديد وموعد إطلاقه

موتورولا
موتورولا
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة موتورولا مؤخرا إعلانا تشويقيا لهاتفها القابل للطي الجديد، مؤكدة أن الجهاز الرائد سيتم الكشف عنه في معرض CES 2026 في لاس فيجاس، الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.

ونشر الإعلان التشويقي عبر حساب سيرجيو بونيك، رئيس موتورولا موبايلتي، على لينكدإن يوم الأربعاء 31 ديسمبر، والذي يظهر تصميم منحني مع خلفية منقوشة وأربع عدسات كاميرا.

كانت موتورولا قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها قد تطلق أول هاتف قابل للطي بتصميم شبيه بالكتاب هذا العام، حيث أن سلسلة رازر كانت تعتمد منذ البداية على تصميم الهاتف القابل للطي على شكل صدفة، ولا تزال العلامة التجارية التابعة لشركة لينوفو تفتقر إلى هاتف قابل للطي بتصميم شبيه بالكتاب مثل جالاكسي زد فولد.

وكتب بونيك في منشور مرفق بالإعلان التشويقي الرسمي: “في 6 يناير، سنحدد معيارا جديدا لما يمكن أن يكون عليه الجهاز الرائد،ترقبوا دخولنا عصرنا الجديد في لينوفو تك وورلد 2026 في لاس فيجاس”.

وأفادت تقارير أيضا بأن موتورولا أرسلت صناديق هدايا إلى الصحفيين في جميع أنحاء العالم، حيث حملت كل صندوق ملاحظة حول حدث لينوفو تك وورلد في معرض CES. 

وقالت الملاحظة: "نستعد للكشف عن آفاق جديدة في لينوفو تك وورلد"، وفقا لمنشور عبر إكس من أحد المستلمين.

هاتف موتورولا

تتزايد شعبية الهواتف القابلة للطي، حيث توقعت شركة كاونتر بوينت للأبحاث أن ترتفع شحنات هذه الأجهزة بنسبة 38% في العام الجديد، مع توقعات بأن تقود طرازات الكتاب السوق. 

وإذا كانت التسريبات التي تنتشر على الإنترنت صحيحة، فقد تطلق آبل أخيرا هاتف آيفون فولد في أواخر 2026، ويقال أن آبل كانت تختبر هاتفا قابلا للطي داخليا منذ سنوات، لكنها تأخرت في الإطلاق حتى تحل مشكلات الهواتف القابلة للطي الحالية.

وفي مارس 2025، أشارت تسريبات غير رسمية إلى أن أول هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب من موتورولا قد يختلف عن سلسلة رازر المعتادة، بدلا من شاشة تغطي الجهاز بالكامل مثل زد فولد 7 أو بيكسل 10 برو فولد، قد تعتمد موتورولا شاشة أمامية أصغر. 

ومن المتوقع أن يتيح الهاتف الجديد للمستخدمين التعامل مع معظم المهام عبر الشاشة الأمامية نفسها دون الحاجة لفتح الهاتف.

كما قد تشير النهاية المستوحاة من الخشب التي ستأتي بها موتورولا إلى اتجاه تصميم جديد للهواتف القابلة للطي بتصميم الكتاب، بعيدا عن بحر التصاميم الزجاجية والمعدنية.

إطلاق هاتف موتورولا Signature

تستعد موتورولا أيضا لإطلاق هاتفها الذكي الجديد من فئة Signature الذي يتمتع بتصميم مبتكر من القماش، مع شريحة سناب دراجون 8 جين 5 وكاميرات رائدة، من المقرر الكشف عن الهاتف في 7 يناير 2026، وفقا لحساب الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد بدأت موتورولا بالفعل في الترويج لبعض عناصر التصميم الرئيسية للهاتف. وأكدت الشركة أن الهاتف سيتميز بتشطيب قماشي، وهو اختيار مادي يهدف إلى تمييزه بصريا ولمسيا عن الهواتف الرائدة التقليدية ذات الأغطية الزجاجية، كما تظهر الصور الترويجية شاشة مسطحة مع فتحة مركزية لكاميرا السيلفي.

ونظرا لأن هذا الهاتف هو الأول في سلسلة Signature الجديدة تماما، لا تزال سياسة التسعير الخاصة به غامضة.

موتورولا هاتف قابل للطي آيفون فولد موتورولا Signature

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

زهران ممداني

عمدة نيويورك الجديد يرفع الحظر على مقاطعة إسرائيل

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

DeepSeek

DeepSeek تبدأ عام 2026 بتقنية جديدة لرفع كفاءة تدريب الذكاء الاصطناعي

نيسان باترول

الجيل السابع.. ماذا تقدم نيسان باترول الرياضية الجديدة؟

هاتف آيفون برو

شاشة بلا فتحات.. آيفون 20 برو يلوح بثورة جديدة في الهواتف الذكية

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد