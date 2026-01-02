موتورولا تكشف مواصفات هاتفها القابل للطي الجديد وموعد إطلاقه

أطلقت شركة موتورولا مؤخرا إعلانا تشويقيا لهاتفها القابل للطي الجديد، مؤكدة أن الجهاز الرائد سيتم الكشف عنه في معرض CES 2026 في لاس فيجاس، الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.

ونشر الإعلان التشويقي عبر حساب سيرجيو بونيك، رئيس موتورولا موبايلتي، على لينكدإن يوم الأربعاء 31 ديسمبر، والذي يظهر تصميم منحني مع خلفية منقوشة وأربع عدسات كاميرا.

كانت موتورولا قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها قد تطلق أول هاتف قابل للطي بتصميم شبيه بالكتاب هذا العام، حيث أن سلسلة رازر كانت تعتمد منذ البداية على تصميم الهاتف القابل للطي على شكل صدفة، ولا تزال العلامة التجارية التابعة لشركة لينوفو تفتقر إلى هاتف قابل للطي بتصميم شبيه بالكتاب مثل جالاكسي زد فولد.

وكتب بونيك في منشور مرفق بالإعلان التشويقي الرسمي: “في 6 يناير، سنحدد معيارا جديدا لما يمكن أن يكون عليه الجهاز الرائد،ترقبوا دخولنا عصرنا الجديد في لينوفو تك وورلد 2026 في لاس فيجاس”.

وأفادت تقارير أيضا بأن موتورولا أرسلت صناديق هدايا إلى الصحفيين في جميع أنحاء العالم، حيث حملت كل صندوق ملاحظة حول حدث لينوفو تك وورلد في معرض CES.

وقالت الملاحظة: "نستعد للكشف عن آفاق جديدة في لينوفو تك وورلد"، وفقا لمنشور عبر إكس من أحد المستلمين.

هاتف موتورولا

تتزايد شعبية الهواتف القابلة للطي، حيث توقعت شركة كاونتر بوينت للأبحاث أن ترتفع شحنات هذه الأجهزة بنسبة 38% في العام الجديد، مع توقعات بأن تقود طرازات الكتاب السوق.

وإذا كانت التسريبات التي تنتشر على الإنترنت صحيحة، فقد تطلق آبل أخيرا هاتف آيفون فولد في أواخر 2026، ويقال أن آبل كانت تختبر هاتفا قابلا للطي داخليا منذ سنوات، لكنها تأخرت في الإطلاق حتى تحل مشكلات الهواتف القابلة للطي الحالية.

وفي مارس 2025، أشارت تسريبات غير رسمية إلى أن أول هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب من موتورولا قد يختلف عن سلسلة رازر المعتادة، بدلا من شاشة تغطي الجهاز بالكامل مثل زد فولد 7 أو بيكسل 10 برو فولد، قد تعتمد موتورولا شاشة أمامية أصغر.

ومن المتوقع أن يتيح الهاتف الجديد للمستخدمين التعامل مع معظم المهام عبر الشاشة الأمامية نفسها دون الحاجة لفتح الهاتف.

كما قد تشير النهاية المستوحاة من الخشب التي ستأتي بها موتورولا إلى اتجاه تصميم جديد للهواتف القابلة للطي بتصميم الكتاب، بعيدا عن بحر التصاميم الزجاجية والمعدنية.

إطلاق هاتف موتورولا Signature

تستعد موتورولا أيضا لإطلاق هاتفها الذكي الجديد من فئة Signature الذي يتمتع بتصميم مبتكر من القماش، مع شريحة سناب دراجون 8 جين 5 وكاميرات رائدة، من المقرر الكشف عن الهاتف في 7 يناير 2026، وفقا لحساب الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد بدأت موتورولا بالفعل في الترويج لبعض عناصر التصميم الرئيسية للهاتف. وأكدت الشركة أن الهاتف سيتميز بتشطيب قماشي، وهو اختيار مادي يهدف إلى تمييزه بصريا ولمسيا عن الهواتف الرائدة التقليدية ذات الأغطية الزجاجية، كما تظهر الصور الترويجية شاشة مسطحة مع فتحة مركزية لكاميرا السيلفي.

ونظرا لأن هذا الهاتف هو الأول في سلسلة Signature الجديدة تماما، لا تزال سياسة التسعير الخاصة به غامضة.