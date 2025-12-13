قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تستعد لإطلاق أول هواتف عائلة Edge 70.. سعر ومواصفات

شيماء عبد المنعم

تستعد شركة موتورولا، لإطلاق هاتفها الجديد Motorola Edge 70، كأول عضو في عائلة Edge 70 خلفا لـ Edge 60، وقد تم تسريب العديد من التفاصيل حول الهاتف قبل إطلاقه الرسمي. 

يأتي هاتف Motorola Edge 70، مزودا بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، ويتميز بهيكل نحيف بسمك 5.99 ملم، مما يجعله ينافس هواتف مثل iPhone Air و Galaxy S25 Edge في فئة الهواتف الذكية فائقة النحافة.

سعر هاتف موتورولا Motorola Edge 70

إليك كل ما نعرفه عن هاتف Motorola Edge 70 قبل إطلاقه الرسمي:

من المقرر أن يتم إطلاق Motorola Edge 70 في الأسواق العالمية يوم 15 ديسمبر، وفقا للتقارير، من المتوقع أن يبلغ سعر Motorola Edge 70 حوالي 35000 روبية في الهند. 

ومع ذلك، يتوقع أن يكون سعر النسخة الهندية أقل بكثير من النسخة العالمية التي تم إطلاقها في نوفمبر، في المملكة المتحدة، سيباع Motorola Edge 70 بسعر 700 جنيه إسترليني، بينما يتراوح سعره في أوروبا والشرق الأوسط بين 799 يورو.

مواصفات ومميزات Motorola Edge 70

يتوقع أن يقدم Motorola Edge 70 العديد من التحسينات مقارنة بـ Edge 60. فيما يلي أبرز المواصفات التي تم تسريبها بناء على التسريبات الرسمية والشائعات:

- التصميم : سيأتي الهاتف بثلاثة ألوان: الأخضر والرمادي والوردي، مع تشطيب منقوش، وتشير الصور المسربة إلى أنه سيحافظ على نفس تصميم سلفه، مع إضافة سمك فائق النحافة يبلغ 5.99 ملم، كما سيحصل على شهادة MIL-STD 810H ومعايير IP68+IP69 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى هيكل من الألمنيوم المخصص للطائرات. وزن الهاتف سيكون حوالي 159 جرام.

- الشاشة: سيتوفر Motorola Edge 70 بشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة ودقة 1.5K مع سطوع 4500 شمعة، وسيتم حماية الشاشة بواسطة Gorilla Glass 7i، وسيأتي مزودا بتقنية Smart Water Touch التي تجعل الشاشة أكثر استجابة عند استخدامها بأيد مبللة، كما سيدعم الهاتف Dolby Atmos لتحسين الصوت.

- المعالج: سيتم تشغيل Motorola Edge 70 بواسطة معالج Snapdragon 7 Gen 4، وسيتضمن الهاتف أيضا نظام تبريد بخزان بخار VC لإدارة الحرارة. 

- البرمجيات: سيعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة Hello UI. وعدت موتورولا بتوفير ثلاث سنوات من التحديثات البرمجية وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

-  ميزات إضافية: تشمل Suite Moto AI التي تتضمن AI Image Studio و AI Playlist Studio، بالإضافة إلى Moto AI Assist الذي يتضمن ميزات مثل Remember This و Catch Me Up و Next Move. سيكون الهاتف مزودا أيضا بتقنية Smart Connect 3.0 لتسهيل التبديل بين الأجهزة.

- الكاميرات: أكدت موتورولا أن Edge 70 سيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية تضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع معايرة Pantone، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل مع Macro Vision. كما سيأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات الفيديو.
 

ستدعم الكاميرات الأمامية والخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارا في الثانية، مع ميزات مثل AI Action Shot و AI Adaptive Stabilization و AI Group Shot و AI Signature Style.

- البطارية: سيأتي Motorola Edge 70 مع بطارية 5000 مللي أمبير من السيليكون-الكربون، ومن المتوقع أن توفر البطارية وقت تشغيل يصل إلى 31 ساعة من تشغيل الفيديو المستمر. سيدعم الهاتف الشحن السريع 68 واط عبر المدخل السلكي و 15 واط عبر الشحن اللاسلكي.

