مفاجأة مدوية .. ولي العهد السعودي يستعد لشراء برشلونة بمبلغ خرافي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، يعتزم شراء نادي برشلونة الإسباني، مقابل مبلغ خرافي.

ووفقًا للصحفي فرانسوا جاياردو، ببرنامج “الشيرينجيتو” الإسباني فإن ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، يعتزم تقديم عرض بقيمة 10 مليارات يورو لشراء نادي برشلونة.

بيع برشلونة

وأضاف أن برشلونة يُعاني من ديون تتجاوز 2.5 مليار يورو، ما يجعل سدادها أمرًا بالغ الصعوبة.

واختتم أن العقبة الوحيدة هي أعضاء النادي، ولكن من المنتظر أن يكون هناك المزيد من المعلومات.