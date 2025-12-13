وزير البترول: عمل الحديثة للحفر بالكويت نموذج مشرّف للشركات المصرية بالخارج

التقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، العاملين بشركة الحديثة للحفر (MDC) إحدى شركات قطاع البترول المصري يمنطقة عملياتها بحقل الوفرة بالكويت، حيث تعمل الشركة كمقاول حفر وصيانة وإصلاح الآبار البترولية ضمن توسع أعمالها خارج مصر.

جاء ذلك في مستهل زيارة الوزير لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" والمقرر غدا /الأحد/ بحضور المهندس تامر صلاح رئيس شركة الحديثة للحفر، والمهندس هيثم فكري مدير عام فرع الشركة بالكويت.



​ وأكد الوزير أن ما تقوم به "الحديثة للحفر" في الكويت يمثل نموذجًا مشرّفًا للشركات المصرية العاملة بالخارج، في ظل ما حققته من كفاءة في تنفيذ أعمال متخصصة بمشروع عالمي مثل حقل الوفرة بجودة عالية.



​ وخلال الزيارة، التقى الوزير مع المهندس عبدالله العتيبي مدير عام شركة العمليات المشتركة بالوفرة (WJO)، حيث تم استعراض الأنشطة الجارية ومعدلات الأداء ودور شركة الحديثة للحفر.



من جانبه، أوضح المهندس تامر صلاح الدين أن الشركة تدعم أعمال صيانة وإصلاح الآبار من خلال تشغيل نحو 7 حفارات لصيانة الآبار و8 فرق لإصلاح الآبار بمناطق الامتياز في كلٍ من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، مع التوسع في الأعمال.

إلى حصول الشركة على جائزة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة كأفضل مقاول حفر وصيانة آبار عن أعمالها في دولة الكويت، لتميزها في أنظمة السلامة.



وعقب ذلك، توجه الوزير إلى أحد مواقع الحفارات التابعة للشركة، وتابع سير العمليات ميدانيًا، واطمأن على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وحرص على لقاء العاملين بالموقع وحثهم على مواصلة العمل الآمن وبذل المزيد من الجهد لتعزيز أعمال الشركة خارج مصر.



كما عقد الوزير اجتماعًا مفتوحًا مع العاملين بمعسكر الشركة بمنطقة حقول الوفرة النفطية، مؤكدًا أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة الأولويات، ومشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الأداء والانضباط، وأن العاملين بالخارج يمثلون مصر خير تمثيل في الدول العربية الشقيقة.



وفي ختام الزيارة، وجه الوزير رسالة شكر وتقدير لجميع المسؤولين والعاملين بشركة الحديثة للحفر، مشيدًا بروح الانتماء والالتزام والجهود المبذولة، بما يعزز من الصورة الإيجابية لقدرة الشركات المصرية على المنافسة والنجاح إقليميًا ودوليًا.



رافق الوزير خلال الزيارة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ("إيجاس")، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.