الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بينهم أطفال.. انفجار غامض في حفل زفاف بسوريا يسفر عن 33 مصابًا | تفاصيل

سوريا أرشيفية
سوريا أرشيفية
محمد على

زادت حصيلة الضحايا نتيجة الانفجار الغامض الذي وقع في حفل زفاف بمحافظة درعا جنوب سوريا.

خلف الانفجار الغامض 33 مصابًا، بينهم عدد من الأطفال.

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مدير صحة درعا، زياد المحاميد، أن عدد المصابين ارتفع من 16 إلى 33 مصابًا، موضحًا أن مستشفى درعا الوطني استقبل 19 مصابًا، فيما استقبل مستشفى طفس الوطني 6 حالات، بينما وصلت 8 إصابات إلى المركز الصحي في بلدة الشجرة.

حدث الانفجار في بلدة عابدين بالريف الغربي لمحافظة درعا، دون صدور تعليق رسمي فوري من السلطات السورية يوضح أسبابه أو طبيعته.

وقال شهود عيان إنهم لا يعرفون طبيعة ما حدث، أو ما إذا كان الانفجار ناجمًا عن عبوة ناسفة أو قذيفة، فيما رجّح آخرون أن يكون ناتجًا عن قنبلة يدوية انفجرت أثناء حفل الزفاف الذي شهد تجمع مئات الأهالي، غالبيتهم من الأطفال.

وتأتي الحادثة في وقت تعمل فيه الإدارة السورية الجديدة على تعزيز الأمن وضبط الأوضاع في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق المتورطين في إثارة اضطرابات أمنية.

