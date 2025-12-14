مصدر أمني: عناصر الجماعة الإرهابية يروّجون صورًا مفبركة عن تجمعات لمواطنين بالمحافظات

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن بعض الصور التى تدعو لتجمعات بعدد من المحافظات.

وأكد المصدر أن تلك الصور مفبركة وقديمة، وتم فحصها آنذاك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليها.

ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات فى محاولة للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مُروّجى تلك المزاعم.