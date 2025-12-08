مصدر أمني: الطرق الصحراوية والسريعة لم تتأثر بالأمطار ولا إغلاقات

أكد مصدر أمني، على أن الطرق الصحراوية والسريعة الرابطة بين المحافظات لم تتأثر بالأمطار وجميع الطرق تعمل بكامل طاقتها دون إغلاقات أو تجمعات للمياه حتى الآن.

الطرق الصحراوية والسريعة لم تتأثر بالأمطار

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإدارة العامة للمرور نشرت خدماتها المرورية والسيارات الدفع الرباعي وسيارات الإغاثة المرورية تزامنا مع هطول الأمطار للتدخل في أوقات الطوارئ على الطرق.

وترفع الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء دكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ مع تحذيرات هيئة الأرصاد عن الطقس السيئ في البلاد والموجة التي من المنتظر أن تضرب البلاد، وهو ما يؤثر على الطرق الرئيسية والصحراوية من أمطار أو انعدام للرؤية.

وترفع غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور أنه عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.