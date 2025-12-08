قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

جنازة شعبية لوداع الفنان سعيد مختار بمسقط رأسه بمقابر عوارة بطنطا.. صور

جنازة شعبية بالغربية
جنازة شعبية بالغربية
الغربية أحمد علي

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم جثمان الفنان سعيد مختار في جنازة شعبية عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد عوارة بطنطا.

رحيل مفاجىء 


طالبت شقيقة الفنان سعيد مختار جهات التحقيق بالنيابة العامة والوزارة الداخلية بتحقيق القصاص العادل بإحالة المتهم بإنهاء حياة شقيقها للمحاكمة الجنائية العاجلة والقصاص لروحه .
كما انهارت شقيقة الفنان الراحل لافتة بقولها "شخص انهي حياة اخويا وعلي علاقه بمراته أثناء ذهابه لرؤية ابنه الوحيد بمحيط وادي دجله " .

جنازة شعبية 

ورحل منذ أيام الفنان سعيد مختار  أحد أبطال الجزء الثاني من مسلسل الدالي وأعلن المؤلف وليد يوسف رحيل الفنان سعيد مختار وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب المؤلف وليد يوسف: لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ويحسن إليك يا سعيد، سعيد مختار في ذمة الله.. صدمة كبيرة".
شارك سعيد مختار في بعض المسلسلات المصرية ومنها «الدالي، مش ألف ليلة، زهرة وأزواجها الخمسة». ويعد أول ظهور له في مسلسل الدالي الجزء الثاني.

تحرك عاجل 

وقال سعيد مختار فى لقاء نادر له : "دخلت الفن بالصدفه، ولم اخطط لدخول هذا المجال ولكنى كنت أحبه واعشقه، وكنت أحاول على فترات متباعدة ان أشارك فى أعمال ولكن كنت أخش ان أشارك فى أدوار صغيرة لم تلق استحسان الجمهور.

وأضاف سعيد مختار: كان يهمنى أن تكون بدايتى الفنية قوية من خلال عمل فني يشاهده الجمهور، وكانت بدايتى فى 2008 من خلال الجزء الثاني من مسلسل “الدالى” مع الفنان نور الشريف والمؤلف وليد سيف وهذا التعاون شكل شخصيتى الفنية.

وأوضح سعيد مختار : أنا مقل فى السينما حيث شاركت في فيلم “خلطة عمري” وشاركت أيضا فى عدد من الأعمال المسرحية حيث أرى أن المسرح من أحب الفنون الى قلبي".

أما عن رأيه فى علاقة الزوجين قال سعيد : “ الست الذكية هي اللي تقدر ترجع الراجل تاني لما يبعد”.

اخبار محافظة الغربية جنازة شعبية سعيد مختار مسقط رأسه مقابر عواره طنطا

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الشباب سواعد الوطن وينبغي علينا تقديم القدوة لهم

الدعاء عند نزول المطر

هل الدعاء عند نزول المطر مستجاب؟.. ردده بهذه الصيغة لتتحقق أحلامك

دار الإفتاء

كيفية أداء كفارة اليمين.. أمين الإفتاء يوضح تفاصيلها الشرعية

بالصور

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

