محافظات

محافظ الغربية يتابع أداء مدارس عروس الدلتا في مسابقة أفضل مدرسة تأسيس عسكري على مستوى الجمهورية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، العميد أركان حرب أحمد محمد صبري، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لقطاع التفتيش، والعميد أركان حرب وائل محمد فتحي، المستشار العسكري لمحافظة الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في إطار متابعة مسابقة أفضل مدرسة بتأسيس عسكري على مستوى الجمهورية، والتي شهدت مرور لجنة التفتيش على 6 مدارس في مختلف مراكز المحافظة منذ يوم السبت وحتى اليوم.

توجيهات محافظ الغربية 

وشملت الجولة التفتيشية كل من مدرسة قطور الثانوية الصناعية بنين تأسيس عسكري، ومدرسة قطور التجارية المشتركة تأسيس عسكري، ومدرسة السنطة الثانوية الصناعية بنين تأسيس عسكري، ومدرسة السنطة الفندقية المشتركة تأسيس عسكري، ومدرسة طنطا الثانوية الزراعية بنين تأسيس عسكري، ومدرسة سنباط التجارية المشتركة تأسيس عسكري.

تحرك دراسي عاجل 

وأشادت اللجنة، خلال زيارتها، بالمستوى الائق للطلاب والمظهر المشرف للمدارس، وبالعروض الرياضية والأنشطة البدنية والتعليمية، إضافة إلى مهارات استخدام السلاح، معتبرةً أن المدارس تضع أسسًا قوية للتنشئة العسكرية واللياقة البدنية لدى الطلاب، بما يعزز جاهزيتهم وتأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المحافظة تضم 37 مدرسة بتأسيس عسكري، مشيدًا بتعاون المستشار العسكري مع الإدارة التعليمية لدعم مسيرة التأسيس العسكري والارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.

من جانبه، أعرب محافظ الغربية عن اعتزازه بالدور الوطني لقوات الدفاع الشعبي والتعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية البالغ بالمدارس الثانوية الفنية العسكرية، لما لها من دور محوري في تعزيز قيم الولاء والانتماء، وتهيئة جيل مبدع قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية. كما قدم المحافظ الشكر للمستشار العسكري على جهوده المتواصلة في دعم العملية التعليمية والتأسيس العسكري بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية طنطا طلاب وطالبات تبادل الخبرات وحلول

