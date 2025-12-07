قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف الجارية بتكلفة 120 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة شاملة تنفذها المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المظهر العام داخل مدينة طنطا، بما يضمن تحسين حركة المرور وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين. 

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير كورنيش محور محلة منوف يمتد بطول 2000 متر من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة، وتجرى به أعمال إنشاء ممشى حضاري متكامل على جانبي ترعة القاصد، وتنفيذ مناطق خضراء ومسطحات تجميلية، إلى جانب تطوير شبكات المرافق والخدمات وإعادة تنظيم الحركة المرورية بالمحور لتحقيق انسيابية أكبر داخل المدينة، مؤكدًا أن الأعمال تتم وفق خطة هندسية دقيقة وبرنامج زمني محدد لضمان سرعة الإنجاز وجودته.

تحرك تنفيذي عاجل 

توجيهات محافظ الغربية 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 65%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفق الجدول المقرر، مؤكدًا أن الكورنيش الجديد سيمثل محورًا تنمويًا متكاملًا يغيّر شكل المنطقة بالكامل ويخلق متنفسًا حضاريًا لأهالي طنطا. وأضاف أن المشروع يأتي ضمن رؤية المحافظة لتطوير المحاور الحيوية وربطها ببعضها بشكل يحقق سيولة مرورية، ويرتقي بالمناطق المحيطة ويعزز جودة الحياة ويقدم نموذجًا حضاريًا يتماشى مع خطط التنمية الشاملة.

تطوير محلة منوف 

وأكد محافظ الغربية أن تطوير محور محلة منوف يعد أحد أهم المشروعات التي تُنَفَّذ خلال الفترة الحالية، نظرًا لدوره في إعادة تنظيم حركة المرور داخل المدينة وتوفير بيئة حضرية آمنة للمشاة، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية، وفق رؤية واضحة تضع المواطن في مقدمة الأولويات وتستهدف تقديم خدمات تليق بمحافظة الغربية وأهلها.

