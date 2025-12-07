أمن الغربية يُحرّر 209 مخالفات مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

حرّرت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

توجيهات حملات مرورية

وكان اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 209 مخالفات شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين



كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 82 ألفًا و140 جنيهًا غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.