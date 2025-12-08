سموتريتش يرصد 2.7 مليار شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة

رصد بتسيلئل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، مبلغ 2.7 مليار شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 17 بؤرة استيطانية جرى شرعنتها قبل عدة أشهر، و ذلك بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين.

خطة سموتريتش

كما تشمل الخطة مِنح للمزارع التي أقامها المستوطنون، بالإضافة إلى تصفيح حافلات وشق طرق.

و أوضحت الصحيفة أن الميزانية تشمل أيضاً تعزيز البنى التحتية لبؤر استيطانية قائمة سعياً لتحويلها لمستوطنات، وكذلك مئات الملايين لدائرة الطابو التي ستتولى السيطرة على 60 ألف دونم.

وحسب الصحيفة، فإن خطة "سموتريتش"، التي يتم تنفيذها بإيعاز من مجلس مستوطنات الضفة الغربية، ستغير وجه الضفة الغربية، مضيفة أنه سيكون من الصعب على أي حكومة إسرائيلية قادمة تغيير الواقع.

