قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تكشف الحل للوقاية من نزلات البرد المتكررة في الشتاء؟
القضاة الأربعة.. رحيل مباغت يفجع القضاء المصري | تفاصيل
الصحة تطمئن المواطنين: لا فيروسات جديدة.. والإنفلونزا الموسمية تتصدر المشهد
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سموتريتش يرصد 2.7 مليار شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة

بتسيلئل سموتريتش
بتسيلئل سموتريتش

رصد بتسيلئل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، مبلغ 2.7 مليار شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 17 بؤرة استيطانية جرى شرعنتها قبل عدة أشهر، و ذلك بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين.

خطة سموتريتش

كما تشمل الخطة مِنح للمزارع التي أقامها المستوطنون، بالإضافة إلى تصفيح حافلات وشق طرق.

و أوضحت الصحيفة أن الميزانية تشمل أيضاً تعزيز البنى التحتية لبؤر استيطانية قائمة سعياً لتحويلها لمستوطنات، وكذلك مئات الملايين لدائرة الطابو التي ستتولى السيطرة على 60 ألف دونم.

وحسب الصحيفة، فإن خطة "سموتريتش"، التي يتم تنفيذها بإيعاز من مجلس مستوطنات الضفة الغربية، ستغير وجه الضفة الغربية، مضيفة أنه سيكون من الصعب على أي حكومة إسرائيلية قادمة تغيير الواقع.
 

وزير المالية الإسرائيلي الاستيطان الضفة الغربية المحتلة المستوطنون سموتريتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

حياه هارلي جيه إيرل في صناعة السيارات

هارلي جيه إيرل حول تصميم السيارات من مجرد هندسة إلى فن وتجربة بصرية

ميني كوبر موديل 2015

اركب ميني كوبر كوبيه بـ 750 ألف جنيه

بطارية السيارة

هل يجب فصل بطارية سيارتك قبل الذهاب في إجازة؟ تحذير هام

بالصور

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

كوب يوميا قنبلة صحية.. فوائد الينسون في الشتاء

فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد