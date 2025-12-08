قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى تكرم خريجى ورشها التدريبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
أ ش أ

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة اليوم "الاثنين"، مع تركيز المستثمرين العالميين على قرار السياسة النقدية المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند مستوى 578.37 نقطة، فيما تراجع مؤشر داكس الألماني إلى 24005.13 نقطة. 

كما استقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند 9666.00 نقطة، بينما هبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8089.13 نقطة. 

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة الرئيسي في اجتماعه الأخير لهذا العام، حيث تشير تقديرات المتداولين إلى احتمال بنسبة 87% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفق أداة CME FedWatch.

ويعد قرار الفيدرالي مؤثرا في المشهد أمام البنوك المركزية الأخرى التي ستعقد اجتماعاتها النهائية للسياسة النقدية خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل. 

ومن المقرر أن يصدر البنك الوطني السويسري تحديثه الأخير للسياسة النقدية يوم الخميس، فيما ستصدر قرارات معدلات الفائدة عن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان بنك إنجلترا سيقوم بخفض سعر الفائدة الأساسي، في حين يتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على ثبات المعدلات، كما من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه النهائي للسياسة النقدية لعام 2025 في 19 ديسمبر الجاري. 

تراجعت الأسهم الأوروبية قرار السياسة النقدية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مؤشر فوتسي 100 البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

منتصر ابوسليمان

الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

بالصور

لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.

جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟

العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد