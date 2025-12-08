الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة اليوم "الاثنين"، مع تركيز المستثمرين العالميين على قرار السياسة النقدية المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند مستوى 578.37 نقطة، فيما تراجع مؤشر داكس الألماني إلى 24005.13 نقطة.

كما استقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند 9666.00 نقطة، بينما هبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8089.13 نقطة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة الرئيسي في اجتماعه الأخير لهذا العام، حيث تشير تقديرات المتداولين إلى احتمال بنسبة 87% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفق أداة CME FedWatch.

ويعد قرار الفيدرالي مؤثرا في المشهد أمام البنوك المركزية الأخرى التي ستعقد اجتماعاتها النهائية للسياسة النقدية خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يصدر البنك الوطني السويسري تحديثه الأخير للسياسة النقدية يوم الخميس، فيما ستصدر قرارات معدلات الفائدة عن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان بنك إنجلترا سيقوم بخفض سعر الفائدة الأساسي، في حين يتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على ثبات المعدلات، كما من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه النهائي للسياسة النقدية لعام 2025 في 19 ديسمبر الجاري.