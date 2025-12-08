محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة "راديو مونت كارلو" في تقرير لها أن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، قرر استبعاد النجم المصري محمد صلاح من رحلة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقرير، فإن قرار استبعاد صلاح جاء بموافقة مشتركة بين مجلس إدارة النادي والمدرب أرني سلوت، وذلك على خلفية الأزمة التي اندلعت بينهما عقب مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن التصريحات الأخيرة لمحمد صلاح زادت من غضب مسؤولي النادي بالإضافة إلى غضب المدرب، ما دفعهم لاتخاذ قرار استبعاده من قائمة مباراة إنتر ميلان.

ورغم مشاركة محمد صلاح في مران الفريق بشكل طبيعي صباح اليوم، فإنه لم يُدرج ضمن قائمة الريدز المتجهة إلى إيطاليا لمواجهة الفريق الإيطالي في دوري الأبطال.