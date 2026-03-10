فخر الدلتا.. أحمد عصام السيد يشعر بالإعجاب بفرح عزت في الحلقة 20

شهدت الحلقة 20 من مسلسل فخر الدلتا تطورًا جديدًا في الأحداث، حيث بدأت ملامح الإعجاب تظهر على شخصية الفنان أحمد عصام السيد تجاه فرح عزت، ما يمهد لخط درامي جديد خلال الحلقات المقبلة من العمل.

وتصاعدت الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي خفيف، حيث تتداخل العلاقات بين شخصيات العمل داخل أجواء مليئة بالمواقف الإنسانية والكوميدية، وهو ما يميز المسلسل الذي يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية في قالب بسيط وقريب من الجمهور.

ويضم مسلسل «فخر الدلتا» نخبة من النجوم، من بينهم كمال أبو رية، وإنتصار، وأحمد عصام السيد، وخالد زكي، ونبيل عيسى، وعلي السبع، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وحجاج عبد العظيم، وحنان يوسف، ووليد عبد الغني، إلى جانب عدد من الفنانين.

العمل من إنتاج مصطفى العوضي، وتأليف حسن علي، وإخراج هادي بسيوني.