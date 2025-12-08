قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب
علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم ورقم البطاقة
بعد الجيزة | الكيوت في شوارع القاهرة والقليوبية بديلا للتوكتوك .. تفاصيل
بالصور

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
رنا عصمت

البرتقال هو من أحد الفواكه الشتوية، وينتمي إلى فصيلة الحمضيات، وسُمي بالبرتقال نسبة إلى مدينة البرتغال التي تعتبر موطنه الأصلي، ويمتاز بشكله الدائري، ولونه البرتقالي، وطعمه الحامض المائل إلى الحلاوة، ولعل أهمّ ما يُميزه هو أنّه يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل: فيتامين ج، وفيتامين أ، وفي الوقت الحالي أصبح يدخل في صناعة الكريمات المخصصة للعناية بالبشرة لفوائده المتعددة، والتي سنذكرها في هذا المقال وفقا لموقع هيلثى لاين.

فوائد البرتقال للبشرة..

يزيل البقع الغامقة والأوساخ عن البشرة. 

يُفتح ويُبيض البشرة بفعالية، ويوحد لونها. 

يمنع ترهلات البشرة، ويشدّها. 

يقلل ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء.

 يزيل الترسبات والخلايا الميتة.

 يُنعم البشرة، وبالتالي يحدّ من جفافها وتشققها. 

يزيد نضارتها، ويغذيها. 

يُستخدم لإزالة الحروق الموجودة على البشرة. يقلل ظهور الحبوب والبثور. 

يقلل إفرازات البشرة الدهنية.

فوائد تناول البرتقال..

يساعد البرتقال على تصفية الدم.

• يسهم عصير البرتقال في علاج الحمى وخفض درجة الحرارة المرتفعة.

• يطرد البلغم ويساعد في تنظيف البلعوم والحنجرة.

• مدُر ومنظف للكلية والمثانة.

• ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.

• يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية، كما أنه مفيد لعلاج إرتفاع ضغط الدم.

• يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها كما أنه يطرد الرمل من الجسم.

•يعتبر البرتقال وعصيره من المقويات الهامة للجسم، كما أنه فاتح للشهية، خصوصاً للذين يشتكون من فقر الدم.

• يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.

• يقوي البرتقال العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول).

• ينظم عملية الجهاز التنفسي للأسنان.

• مضاد ضد السعال والأنفلونزا.

• يساعد البرتقال على طرد الغازات الضارة بالجسم.

• ينظم من عمل العضلات، ويزيد من معدلات الكالسيوم بالجسم.

• مفٌيد لأورام الرحم والمبيض والمجاري البولية.


 


 


 

