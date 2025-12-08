قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتركيب مطبات صناعية لتأمين أرواح المواطنين بكفر الزيات | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أعمال تركيب المطبات الجديدة بمدينة كفر الزيات، وذلك في المواقع التي تقدّم بشأنها المواطنون بشكاوى، وتشمل شارع الجيش أمام مدرسة سعيد عبد الرازق ونادي المعلمين، إضافة إلى مدخل شارع عرابي، بهدف تهدئة السرعات وتعزيز السلامة المرورية في المناطق الحيوية بالمدينة.

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم

وأكد محافظ الغربية أن توجيهاته جاءت استجابة مباشرة لشكاوى الأهالي، مشددًا على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعامل مع احتياجات المواطنين والعمل على تنفيذها على الفور، خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة على الطرق، وأن توجيهاته للأجهزة المعنية كانت واضحة بسرعة التحرك، ودراسة المناطق ذات الكثافات المرورية العالية، واتخاذ الإجراءات التي تقلل من الحوادث وتحمي طلاب المدارس والمارة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في تكثيف أعمال رفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالتوازي مع تعزيز الانضباط المروري، مؤكدًا أن رضا المواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن كل خطوة تُنفّذ على الأرض تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات أكثر جودة وسرعة وكفاءة.

كما شدد اللواء أشرف الجندي على متابعة أعمال التنفيذ أولًا بأول حتى الانتهاء من كامل الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في التوسع في إجراءات تهدئة المرور أمام المدارس والمنشآت الحيوية بما يضمن سلامة المواطنين ويحقق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدن.

وتواصل محافظة الغربية استقبال ملاحظات المواطنين وشكاواهم على مدار الساعة من خلال قنوات التواصل الرسمية، بما يعزز من دورها في تقديم خدمات فعالة وسريعة وملموسة على أرض الواقع.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تركيب مطبات صناعية تامين المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

ترشيحاتنا

سلوت - محمد صلاح

تقارير: سلوت يعاقب محمد صلاح ويستبعده من مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال

الزمالك

الزمالك يناقش الميزانية والموازنة الجديدة في عموميته العادية غدًا

محمد صلاح

محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام أنتر ميلان بقرار سلوت وإدارة ليفربول

بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد