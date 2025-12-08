قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مرصد الأزهر يُعزز المناعة الفكرية في معسكر بلطيم .. محاضرات عن الحرية المسؤولة

مرصد الأزهر يُعزز "المناعة الفكرية" في معسكر بلطيم
مرصد الأزهر يُعزز "المناعة الفكرية" في معسكر بلطيم
شيماء جمال

اختتمت فعاليات اليوم الثاني من معسكر بلطيم للطلاب، الذي ينظمه الأزهر الشريف، ببرنامج تثقيفي مكثف هدفه بناء "المناعة الفكرية" للشباب، حيث نظمت سلسلة من المحاضرات المتخصصة ركزت على مفاهيم الحرية المسؤولة، ومكافحة التنمّر، وأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية في عصر الرقمنة.


الحرية بين الانضباط والتوازن
تناولت المحاضرة الأولى، التي قدمها الدكتور محمد عبد الرحمن مشرف وحدة الرصد باللغة العربية، مفهوم "الحرية في الإسلام"، مؤكدًا أنها حرية مسؤولة ومقيدة بالقيم، وليست مطلقة أو منفلتة. وأوضح أن هذه الحرية تتسم بثلاث خصائص أساسية:
- المسؤولية حيث يتحمل الإنسان مسؤولية اختياراته.
- التوازن لضمان مراعاة حقوق الفرد والمجتمع معًا.
- الهدف أن تكون خادمة للغاية الوجودية للإنسان، وهي عبادة الله وإعمار الأرض.
وشدد الدكتور محمد عبد الرحمن على أن ضوابط الحرية في الشريعة جاءت لحماية الضروريات الخمس التي اتفقت الأمة على حفظها، وهي: الدين، النفس، العقل، النسب والعرض، والمال.

التنمّر ومواجهة العنف المجتمعي
في سياق متصل، قدم الأستاذ أحمد حسن، الباحث بوحدة الرصد باللغة الفرنسية بالمرصد، محاضرة عن التنمّر من حيث المفهوم وصوره وأسبابه وطرق الوقاية منه. واستهل الباحث حديثه بتعريف مهام مرصد الأزهر، موضحًا رسالتها التي تقوم على ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي في إطار من الوسطية والتسامح والأخوة الإنسانية، وتعزيز مكانة مصر العالمية في مجال مكافحة التطرف وبناء السلم المجتمعي، عبر تقديم محتوى معتدل بمختلف اللغات.
ثم تطرق إلى تعريف التنمّر كشكل من أشكال العنف والإيذاء الذي يمارسه شخص أو مجموعة ضد شخص أضعف منه عمدًا وعلى نحو متكرر، مشيرًا إلى أن التنمّر قد يحدث في أي مكان، بما في ذلك المدارس والأماكن العامة وعبر الإنترنت، وقد يصل في بعض الأحيان إلى حد الجريمة.


صيانة الهوية في عصر الرقمنة
كما تناول الدكتور عبد القادر أحمد، الباحث بوحدة الرصد باللغة الصينية، الهوية وأهمية الحفاظ عليها في عصر الرقمنة، حيث عرّف الهوية بأنها الركيزة التي يقوم عليها وجود الإنسان، وهي مزيج من القيم، والمعتقدات، واللغة، والتاريخ، والموروث الثقافي.
وأكد الدكتور عبد القادر أن الأسرة والدين والقيم الأخلاقية هي أهم عوامل الحفاظ على الهوية، حيث تشكل القيم الأخلاقية "عمودًا أساسيًا" يمنح الفرد بوصلة واضحة للسلوك، ويجعله أكثر ثباتًا أمام محاولات التشويه أو الانحراف الثقافي.


اختتمت فعاليات المحاضرات بتوضيح رؤية مرصد الأزهر في بناء هذه المناعة الفكرية لدى الشباب، كاستراتيجية وقائية للتحصن من تأثير الجماعات المتطرفة والأفكار الهدامة. كما تم في ختام الفعاليات توزيع نسخ من إصدارات المرصد على الطلاب المشاركين.


نظمت فعاليات المعسكر تحت إشراف الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف، والأساتذة: ناجي إبراهيم محمد مسؤول النشاط الكشفي بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وأيمن أبو سعيفة مدير المعسكر، وليد عبدالعزيز السكري مشرف تنفيذ البرامج، أبوبكر عبدالحميد رضوان المشرف الرياضي، سيد مسعد سيد المشرف الإداري، هانى الخضيرى مدير البيت وسعيد خفاجى لجنة إعلام المعسكر.

الأزهر الشريف المناعة الفكرية مكافحة التنمّر التنمر الحرية مرصد الأزهر

