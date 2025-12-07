مرصد الأزهر: نائب فرنسي يدعم مسلمي فرنسا ردًا على استطلاع متحيز وهجمات المساجد

في خطوة إيجابية، أرسل أرنو ليومان، عضو البرلمان الفرنسي عن حزب فرنسا الأبية (LFI)، رسالة دعم واضحة إلى الجالية المسلمة في فرنسا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

موقف ليومان مع مسلمي فرنسا

جاء موقف "ليومان" كرد فعل مباشر على استطلاع رأي أجرته مؤسسةIFOP ووُصف بأنه "متحيز"، وكذلك عقب سلسلة من الهجمات المعادية للإسلام التي استهدفت مساجد فرنسية مؤخراً. وقد خاطب النائب في رسالته جميع المواطنين المسلمين والمستهدفين بالهجمات على الديانة الإسلامية.

من جانبه، يثمّن مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرّف هذا الموقف الإيجابي من النائب الفرنسي.

ويؤكد المرصد على موقفه الثابت بأنه لا ينبغي الزج بالمسلمين في المعتركات السياسية.

كما يشدد على ضرورة التصدي بصرامة لكل الظواهر السلبية التي تُعكّر صفو النسيج المجتمعي، وتؤجج نيران الكراهية والانقسام بين فئات المجتمع الواحد.