قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوى بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل
ناقد رياضي: هفوة قاتلة تحرم الزمالك من فوز ثمين أمام كايزر تشيفز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يطلق برنامجًا تفاعليًا لأبناء الجاليات المسلمة في إسبانيا.. ورسالة من الإمام الأكبر لجالية مدريد

أمينا كبار العلماء والبحوث الإسلاميَّة يلتقيان أبناء الجاليات المصريَّة والعربيَّة في إسبانيا ويستمعان إلى احتياجاتهم
أمينا كبار العلماء والبحوث الإسلاميَّة يلتقيان أبناء الجاليات المصريَّة والعربيَّة في إسبانيا ويستمعان إلى احتياجاتهم
إيمان طلعت

التقى الدكتور عبَّاس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أبناءَ الجالية المصرية وبعض أبناء الجاليات العربية المسلمة في المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر «دَور المؤسسات الدينية في صناعة وعي آمن.. الأزهر الشريف أنموذجًا».

ونقلا –خلال اللقاء– رسالة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى أبناء الجالية المسلمة في إسبانيا، تؤكِّد عميق اهتمامه بوعيهم الفكري والديني، وضرورة الحفاظ على هويتهم الإسلامية الأصيلة، معلنين قرب إطلاق برنامج محاضرات تفاعلية (أونلاين) ينظمه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر، خصيصًا لأبناء الجالية المصرية وغيرها في إسبانيا؛ بهدف ربطهم بهويتهم، وتعزيز وعيهم الشرعي والوطني.

كما استمعا إلى احتياجات أبناء الجاليات المسلمة في إسبانيا، وتفقَّدا قاعات المحاضرات بالمركز الثقافي الإسلامي في مدريد، واطَّلعا على التجهيزات والترتيبات اللازمة لدعم الأنشطة التعليمية والدعوية لرواد المركز، وناقشا آليات تنفيذ هذه المحاضرات، التي تشمل محاور أساسية لتعزيز الوعي الديني والثقافي لديهم، وهي: العقيدة الإسلامية الصحيحة، والأخلاق الإسلامية، والتعرّف إلى السيرة النبوية، وصناعة القدوات، وأحكام الفقه الميسَّرة.

وفي ختام اللقاء، أكدا أن هذا البرنامج يأتي في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف في نشر المنهج الوسطي، وتحصين المسلمين فكريًا في كل مكان، موضحين أن الأزهر –من خلال مجمع البحوث الإسلامية وبمتابعة فضيلة الإمام الأكبر– سيقدم الدعم اللازم لإنجاح هذا البرنامج التوعوي المهم.

عبَّاس شومان محمد الجندي أبناء الجالية المصريَّة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

الحمل

أسباب احتباس السوائل أثناء الحمل .. وطريقة علاجه

الخبز البلدي

طريقة عمل الخبز البلدي في المنزل

دونر الكباب

بعد تصدرها الترند.. طريقة عمل دونر الكباب التركي بأسهل خطوات

بالصور

كارول سماحة تخطف الأنظار بالأحمر الجريء في أحدث ظهور لها

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

فيديو

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد