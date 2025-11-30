الأزهر يطلق برنامجًا تفاعليًا لأبناء الجاليات المسلمة في إسبانيا.. ورسالة من الإمام الأكبر لجالية مدريد

التقى الدكتور عبَّاس شومان ، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أبناءَ الجالية المصرية وبعض أبناء الجاليات العربية المسلمة في المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر «دَور المؤسسات الدينية في صناعة وعي آمن.. الأزهر الشريف أنموذجًا».

ونقلا –خلال اللقاء– رسالة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى أبناء الجالية المسلمة في إسبانيا، تؤكِّد عميق اهتمامه بوعيهم الفكري والديني، وضرورة الحفاظ على هويتهم الإسلامية الأصيلة، معلنين قرب إطلاق برنامج محاضرات تفاعلية (أونلاين) ينظمه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر، خصيصًا لأبناء الجالية المصرية وغيرها في إسبانيا؛ بهدف ربطهم بهويتهم، وتعزيز وعيهم الشرعي والوطني.

كما استمعا إلى احتياجات أبناء الجاليات المسلمة في إسبانيا، وتفقَّدا قاعات المحاضرات بالمركز الثقافي الإسلامي في مدريد، واطَّلعا على التجهيزات والترتيبات اللازمة لدعم الأنشطة التعليمية والدعوية لرواد المركز، وناقشا آليات تنفيذ هذه المحاضرات، التي تشمل محاور أساسية لتعزيز الوعي الديني والثقافي لديهم، وهي: العقيدة الإسلامية الصحيحة، والأخلاق الإسلامية، والتعرّف إلى السيرة النبوية، وصناعة القدوات، وأحكام الفقه الميسَّرة.

وفي ختام اللقاء، أكدا أن هذا البرنامج يأتي في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف في نشر المنهج الوسطي، وتحصين المسلمين فكريًا في كل مكان، موضحين أن الأزهر –من خلال مجمع البحوث الإسلامية وبمتابعة فضيلة الإمام الأكبر– سيقدم الدعم اللازم لإنجاح هذا البرنامج التوعوي المهم.