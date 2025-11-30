قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

سلوى بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية

سلوى بكر
سلوى بكر
جمال عاشور

فازت الكاتبة الكبيرة سلوى بكر بجائزة البريكس الأدبية فى دورتها الأولى بروسيا، وذلك حسبما أعلنت الكاتبة والبرلمانية المصرية ضحى عاصى، عضو مجلس أمناء ومؤسسى جائزة دول البريكس الأدبية الدولية، وذلك خلال حفل إعلان النتائج الذى يُقام اليوم بمدينة خاباروفسك فى روسيا، بمشاركة مرشحين من الصين والهند والبرازيل وروسيا والإمارات وجنوب أفريقيا، إلى جانب مصر.


وقالت ضحى عاصى، فى منشور عبر صفحتها على "فيس بوك"، إنها لم تفرح منذ زمن كما فرحت بهذا الفوز، مؤكدة أن "مصر تكون فى المقدمة عندما تُمنَح الجوائز على أساس القيمة الأدبية فقط"، ومعلنة من خاباروفسك فوز سلوى بكر باسم مصر بجائزة البريكس الأدبية، فى تأكيد جديد على حضور الأدب المصرى فى المحافل الدولية.


وتعد جائزة البريكس الأدبية، التى انطلقت رسميًا عام 2024 وتُمنح هذا العام لأول مرة، واحدة من أبرز المبادرات الثقافية الجديدة داخل تجمع "بريكس"، وتهدف إلى تكريم الأعمال التى تعبر عن القيم الثقافية والروحية لشعوب الدول الأعضاء، حيث تمر عملية الاختيار بثلاث مراحل تشمل قائمة طويلة ثم قصيرة، قبل إعلان الفائز فى حفل يقام بمدينة خاباروفسك الروسية.

وكانت سلوى بكر قد وصلت فى وقت سابق إلى القائمتين الطويلة والقصيرة للجائزة، ممثلة لمصر إلى جانب أسماء بارزة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والإمارات وغيرها، قبل أن تحسم لجنة التحكيم التصويت لصالحها فى الحفل الختامى اليوم.

وتُعد سلوى بكر واحدة من أهم الأصوات الروائية والنقدية فى مصر والعالم العربى؛ إذ قدّمت عددًا من الأعمال اللافتة التى انشغلت بمصائر المهمشين وقضايا المرأة فى المجتمع المصرى، من بينها "العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء" و"الرجل الذى اقترب من بسْمورة".

كما تُرجمت أعمالها إلى لغات أوروبية عدة، واختيرت روايتها "الرجل الذى اقترب من بسْمورة" ضمن أفضل مئة رواية عربية فى قائمة اتحاد الكتّاب العرب. 

