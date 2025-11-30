ظلموني ومش ندمان.. كواليس اعتزال محمود البنا التحكيم

كشف محمود البنا، الحكم الدولي المعتزل، مفاجأة بشأن ضربة الجزاء التي احتسبت على النادي الأهلي أمام الجيش الملكي.

وقال محمود البنا، في تصريحات إذاعية لـ “الكورة مع فايق”: “ضربة الجزاء التي احتسبت على الأهلي أمام الجيش الملكي غير صحيحة بالمرة”.

وتحدّث الحكم الدولي المعتزل محمود البنا عن أبرز محطات مسيرته التحكيمية، موضحًا أنه لم يندم على أي قرار اتخذه، مؤكدًا أن الأخطاء جزء طبيعي من عمل الحكام.

وقال إن الحكم مثل القاضي يجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، مشيرًا إلى أنه كان يلوم نفسه كثيرًا عندما يخطئ في بعض الحالات رغم تكريمه في إحدى المباريات كأفضل حكم من قِبل إحدى القنوات.

الضغط والتحكيم الأفريقي.. وغياب الرشاوى

وأضاف البنا أنه لم يتعرض لأي محاولة رشوة خلال مشاركاته في التحكيم الأفريقي، مشيدًا باحترافية البعض ممن تعامل معهم داخل الكرة المصرية، وعلى رأسهم سيد عبد الحفيظ وعبد الواحد السيد والعميد أحمد مهدي، واصفًا إياهم بالأقوى إداريًا.

التعامل مع المدربين واللاعبين الصعِبين

وكشف أن لكل حكم سيناريو يضعه قبل أي مباراة، ويعرف مسبقًا مصدر الصعوبة المتوقعة.

وأوضح أن حسام حسن كان من أقوى المدربين الذين تعامل معهم، وأنه كان يحترم تاريخه ويتعامل معه دون تهاون.

كما تحدّث عن لاعب الزمالك أيمن حفني، مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين الذين أتعبوه داخل منطقة الجزاء بسبب مهارته في الحصول على مخالفات، وأنه كان يراقبه “مان تو مان” بسبب الحالات الجدلية التي يثيرها.

قرارات جريئة.. ومواقف لا تُنسى

وأشار البنا إلى واحدة من أكثر اللحظات جرأة في مسيرته حين احتسب ركلة جزاء وطردًا لوائل جمعة في مباراة الأهلي والمقاولون عام 2014، رغم أنه كان حكمًا شابًا وقتها.

كما أكد أنه أظهر شجاعة كبيرة في إدارة مواجهة الوداد والرجاء المغربية.

النجوم الذين حكم لهم.. والمساعدون الأفضل

وذكر البنا أنه يعتبر تحكيمه لمباريات النجمين العالميين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو من أهم محطات مسيرته.

كما أشاد بعدد من الحكام المساعدين الذين اعتبرهم الأفضل في العمل معه، ومن بينهم سمير جمال، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، أيمن دجيش، وأحمد توفيق طلب.

أوسكار رويز.. المسئول الأكثر ظلمًا للبنا

وفي ختام حديثه، أكد البنا أن أكثر من ظلمه خلال مسيرته كان الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام السابق، مشددًا على أنه لن يسامحه على ما تعرّض له من ظلم.

تصريحات محمود البنا

كشف محمود البنا الحكم الدولي المعتزل عن رايه في إدارة مباراة مباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري.

وقال محمود البنا في تصريحات إذاعية لـ الكورة مع فايق:

“أفضل مباراة أدرتها تحكيميا هذا الموسم هي مباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري”.

كشف الحكم المعتزل محمود البنا عن كواليس الأزمات التي واجهها مع الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، موضحًا أن الأزمة تفجرت عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري، حيث أبدى رويز رأيًا إيجابيًا في أدائه رغم ما تردد عن العكس.

أزمة رخص الفار.. وتجاهل الحكام الكبار

وأوضح البنا في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق أن الحكام لم يحصلوا على رخص تقنية الفيديو منذ ثلاث سنوات بسبب التكلفة المالية المرتفعة، مؤكدًا أن عددًا من الحكام الكبار كانوا بحاجة لهذه الرخصة، لكن اللجنة اختارت منحها لصغار السن تحت شعار “التطوير”.

وأضاف أن 40 رخصة تم استخراجها، لكن الاستفادة الفعلية كانت من حكم أو حكمين فقط، ما وضع العديد من الحكام في مأزق مهني. وأشار إلى أن محاولات الحكام للتواصل مع مصطفى عزام لحل الأزمة قوبلت برد ساخر من رويز الذي قال لهم: “أنا من يدير كل شيء، وإن كنتم قد اشتكيتم، فمن يمكنه مساعدتكم؟”.

مطالبات الأندية بإبعاد الحكام

وتطرق البنا إلى الضغوط التي يتعرض لها الحكام من جانب الأندية، موضحًا أن جماهير الزمالك وكذلك إدارات الأندية كافة على رأسه، إلا أن الموسم الحالي شهد أكبر نسبة مطالبات بإبعاد الحكام عن المباريات. وطرح سؤالًا مهمًا: هل هذه المطالبات تستند لأسباب حقيقية أم لأسباب انفعالية؟

علاقته بالأهلي والزمالك والاتهامات المنتشرة

وأكد البنا أنه أكثر حكم أدار مباريات لنادي الزمالك في الجيل الحالي بـ37 مباراة، نافياً ارتداءه قميص أي نادٍ، مشيرًا إلى أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد فوتوشوب، وهو أمر مرّ به معظم الحكام.

تجربته مع بيريرا ورسالة التحدي

وتحدث عن فترة البرتغالي بيريرا، موضحًا أنه كان الأكثر قيادة للمباريات تحت إدارته، إذ أدار نهائي القمة ونهائي السوبر عدة مرات. وكشف أن بيريرا أرسل له رسالة ذات طابع “تشفي”، قائلاً: “في عهدي حكمتم خمس نهائيات والآن يطلبون حكماً تركيًا للنهائي”.

رسالة إشادة من رويز بعد السوبر

وختم البنا تصريحاته بالتأكيد على أن رويّز أرسل له رسالة إشادة بعد نصف نهائي السوبر، قال فيها: “أهنئك وطاقمك.. قدمتم مباراة رائعة وأنتم سبب وجودنا هنا”.

وأضاف أن ما يُقال عن استبعاده بعد المباراة غير صحيح، لأن القائمة الدولية أُرسلت قبل اللقاء بشهر، مؤكدًا أن أداءه في تلك المباراة كان الأفضل له هذا الموسم.

وجّه الحكم المعتزل محمود البنا انتقادات حادة لوجود الحكم الدولي السابق جهاد جريشة داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، معتبرًا أن تصريحاته السابقة حول “إعادة اللجنة على المحارة” لا تتناسب مع من يتولى مسؤولية تطوير المنظومة التحكيمية.

كشف البنا خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق عن أزمات عديدة يعيشها الحكام، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة الكولومبي أوسكار رويز لا يفضّل الحكم أحمد حسام طه لأسباب شخصية، متسائلًا عن كيفية إسناد أربع مباريات للمحلة له هذا الموسم، منها ثلاث مباريات متتالية.

تضارب مصالح وتكرار أخطاء في التعيينات

وأبرز البنا واقعة مباراة المريخ والعبور التي تم إيقافها بعد اكتشاف أن الحكم كان لاعبًا سابقًا في نادي العبور، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تكررت في الدوري الممتاز، مستشهدًا بتعيين حكم من الغربية كحكم رابع في إحدى مباريات المحلة.

انقسام داخل غرفة الحكام

وأشار البنا إلى وجود انقسام واضح داخل غرفة ملابس الحكام بين جيلين: جيل قديم وآخر شاب، موضحًا أن الخلافات تمتد أحيانًا بين حكم الساحة وحكم الفار نتيجة الانتماءات للمناطق المختلفة.

واقعة الجيش الملكي وتقارير الحكام

وعلّق البنا على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي، مؤكدًا أن الحكم دوّن كل تفاصيلها في تقريره، وأن لجنة المسابقات هي صاحبة القرار. وأوضح أن لاعبي الأهلي حرصوا على تسليم الأداة لاعتبارها “شبيهة بالحرز”.

تحليل لركلة جزاء الجيش الملكي

وشدد البنا على أن ركلة جزاء الفريق المغربي غير صحيحة، موضحًا أن يد اللاعب كانت في وضع طبيعي، مع وجود انحراف في الحركة لا يدركه الكثيرون بين الانحراف أثناء السير أو مع تغيير الاتجاه.

انتقادات لاختيار المحاضرين وضرورة تغيير الوجوه

واستغرب البنا من الاعتماد على محاضرين أجانب لفترات طويلة مقابل عدم منح المصريين فرصة مماثلة، مشيرًا إلى تجارب قصيرة مثل سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف. وطالب بتغيير الوجوه داخل اللجنة، متسائلًا عن كيفية إدارة منظومة تحكيم لشخص سبق أن صرح بأنه “سيعيدها على المحارة”.

السن معيار غير منطقي لدى رويز

واختتم البنا تصريحاته قائلاً إن رويّز يركز بشكل مبالغ فيه على أعمار الحكام، لدرجة أنه يشعر وكأنه يتواجد في “السجل المدني”، رغم أن حكامًا عالميين مثل تايلور، مارشينياك، وعلي فغاني تجاوزوا الـ45 عامًا وأداروا مباريات نهائية كبرى.