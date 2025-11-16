محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري

تمسك أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، بخروج محمود البنا من القائمة الدولية الجديدة للحكام والتي تم إرسالها إلى فيفا مؤخراً لاعتمادها.

ووافق أوسكار رويز على إدارة البنا لمباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري الأخير؛ كنوع من التكريم له، قبل استبعاده من القائمة، حيث يرغب فى النزول بأعمار الحكام بالقائمة.



وأكد الناقد الرياضي فتحي سند، أن أوسكار رئيس لجنة الحكام اخد قرار باستبعاد الحكم محمود البنا من القايمة الدولية

وعلق فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على القرارت: "طبعا القرار ده جه بعد الأخطاء الفادحة في مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر، وعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة على الأقل لسيراميكا".

وأضاف: "فين بقى الأهلاوية ولجان ج ج اللي طلعوا علينا تاني يوم وقالوا إن أوسكار أشاد بالبنا، وقال ان قراراته صح؟، رغم إن مفيش أي تصريح للراجل بيقول كده خالص، وما أعرفش جابوا الكلام ده منين".

ويترقب اتحاد الكرة اعتماد فيفا للقائمة الدولية للحكام أواخر الشهر الجاري، ليتم إعلانها بشكل رسمي.