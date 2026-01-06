قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على "قرارات الحكومة الـ 13" في أول اجتماع بـ 2026
مجلس الوزراء: الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد (3% - 8%)
الأمم المتحدة تطلب مساعدات لـ 8 مليون فنزويلي بقيمة 606 ملايين دولار
غضب مصطفى محمد بعد لقاء بنين.. قنبلة موقوتة داخل معسكر الفراعنة رغم التأهل لربع النهائي
الوزراء يوافق على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وإسبانيا
الوزراء يعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية في عدد من المناطق
تعطل الاتصالات يربك حركة الطيران باليونان والقاهرة تنقذ الموقف.. ومسؤول بأثينا: معداتنا قديمة للغاية
مسئول مخابرات أمريكية يكشف عن خطوة كبرى لعزل الصين دوليًا
الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة"
اقتصادية قناة السويس تعتمد 10 مشروعات بالقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية باستثمارات إجمالية 271.1 مليون دولار
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
أخبار البلد

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمد مطاوع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيتين، بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى لتسليم مُجرمين بين جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين.

مجلس الوزراء تقديم المواطنين المُخاطبين إيجار الأماكن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر طلبات تخصيص الوحدات السكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

المطران كوسا يهنئ مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وسائر إفريقيا بعيد الميلاد

الدكتور إيهاب هيكل

بالأسماء.. ننشر القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات نقابة الأسنان

بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

