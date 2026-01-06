شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر حادث دهس سيارة نقل "تريلا" لسيارة ملاكى، ثم اصطدامها بمبنى فى منطقة شق الثعبان المعادى، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بشق الثعبان وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين اصطدام تريلا كانت تسير بسرعات عالية بسيارة ملاكى، ثم اصطدموا بأسفل مبنى وانهار عليهم، ما أدى الى وفاة شخص وإصابة 2 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالأوناش اللازمة لرفع آثار الحادث والسيارات المهشمة وإعادة تسيير حركة الطريق.