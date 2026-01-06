نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

يأتي هذا المقال استكمالًا للمقال السابق الذي حمل عنوان «حرب الهوية»، والذي كشف كيف تُدار معركة الوعي في المجتمع المصري والعربي عبر أدوات ناعمة وغير مباشرة، تبدأ بتفريغ الهوية من مضمونها، تكسير الذوق العام، رفع التفاهة، تشويه القيم، وإخفاء الرموز الحقيقية. المقال السابق ركّز على الظواهر اليومية التي تبدو عابرة، لكنها عند تفكيكها تكشف عن عملية متكاملة لإعادة تشكيل وعي الإنسان، وفصله عن جذوره الثقافية والأخلاقية، بحيث يصبح أكثر قابلية للتوجيه والسيطرة.

هذا الجزء الثاني يأتي لتوسيع الرؤية، وربط هذه الظواهر بالمخططات الصهيوأمريكية، بمخطط برنارد لويس، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي يسعى لإعادة هندسة المنطقة العربية بالكامل، ليس فقط على المستوى الجغرافي، بل على مستوى العقل الجمعي، والهوية الثقافية، والانتماء الوطني. لم تعد حرب الهوية مجرد توصيف نظري، بل واقع ملموس يُعاد إنتاجه يوميًا عبر الإعلام، الفن، التعليم، الرياضة، والمنصات الرقمية. الإعلام، الذي كان يومًا وسيلة لنقل الحقيقة، أصبح اليوم أداة مركزية لإعادة برمجة الذوق العام وصناعة الرأي الجمعي، حيث يُستغل لنشر الفضائح، العري، التفاهة، العنف، والجدل السطحي بهدف إشغال المجتمع عن التفكير النقدي، وتحويل الاهتمام من القضايا الوطنية والاستراتيجية إلى محتوى سطحي مستورد.

الفن والثقافة أيضًا خضعت لهذه المعركة، حيث أصبح الإنتاج الفني يتبع منطق السوق وليس القيم، وتم تسليع كل شيء، حتى الرموز الثقافية والتاريخية. المسرح، السينما، والبرامج التلفزيونية أصبحت منصات لإعادة تشكيل الوعي، حيث يُصنع الجدل من لا شيء، وتُرفع الشخصيات الفارغة على حساب الرموز الحقيقية، بما يخلق قدوات زائفة للشباب، بعيدًا عن القيم الجوهرية. التعليم أصبح أيضًا ساحة للاختراق الثقافي، فالمناهج الدراسية في العديد من الدول العربية تم تصميمها لتقليل الارتباط بالتاريخ الحقيقي، وتهميش الرموز الوطنية، وتشويه البطولات، وغرس نماذج أجيال مستوردة بلا جذور، ما يؤدي إلى خلق أفراد غير مرتبطين بهويتهم الوطنية، يسهل توجيههم نحو قيم وأفكار خارجية. الجامعات أصبحت مراكز لإنتاج الفكر المستهلك، حيث يتم التركيز على المعرفة التقنية دون تعزيز الانتماء الوطني أو الثقافة الأصيلة.

الأسرة، التي تمثل العمود الفقري للهوية والقيم، تتعرض أيضًا لضغوط مستمرة من خلال الإعلام والفن والمحتوى الرقمي، ما يضعف الرابط الأسري ويجعل الشباب غير قادر على التمييز بين الصواب والخطأ. يُروج للمفاهيم المستوردة عن الحرية والانفتاح على حساب القيم التقليدية، مما يجعل الأجيال القادمة أكثر هشاشة أمام المؤامرات الفكرية والسياسية. الفقر والبطالة والضغط المعيشي جزء من خطة السيطرة على المجتمع، إذ يصبح الفرد المشغول بتحقيق لقمة عيشه أقل اهتمامًا بالثقافة والانتماء، وأكثر تركيزًا على المتعة الفورية والاستهلاك السطحي، ما يسهل توجيهه نحو التفاهة والقيم المستوردة.

منصات التواصل الاجتماعي تمثل المنصة الأهم لتسريع عملية إعادة تشكيل الوعي، حيث يغرق الشباب في موجة لا نهائية من المحتوى الرقمي الذي يُبقيهم منشغلين دائمًا، ويبعدهم عن التفكير النقدي والتحليل العميق. كل صورة، فيديو، أو ترند يُختار بعناية لتعزيز الشخصيات الفارغة وزيادة شهرتها، بينما يتم تهميش الرموز الحقيقية والقيم الجوهرية. اللغة، التي ليست مجرد وسيلة للتواصل بل وعاء للهوية والثقافة، تتعرض أيضًا للاستهداف، حيث يؤدي إهمال اللغة العربية الفصحى واستبدالها بمصطلحات أجنبية ولهجات مستوردة إلى تآكل الثقافة والأخلاق تدريجيًا. من يسيطر على اللغة، يسيطر على الفكر، ومن يسيطر على الفكر، يسيطر على المجتمع كله، وهو ما نراه اليوم واضحًا في الإعلام والفن والمحتوى الرقمي.

حتى الرياضة، التي يفترض أن تكون مساحة للتواصل الوطني والتنافس الشريف، تتحول إلى أداة لتعزيز الانقسام والتعصب، فتشتت الجماهير وتو يهها نحو الصراع يجعلها أكثر قابلية للتأثير والسيطرة عليها. الفن، الذي كان يمكن أن يعكس أصالة المجتمع وثقافته، أصبح منتجًا للسطحية والغرابة، بعيدًا عن أي رسالة تربوية أو وطنية، بينما تُرفع الشخصيات الفارغة على حساب الرموز الحقيقية.

ولا يمكن إغفال الدور الخطير للإعلام الخارجي في هذه المعركة، فهو لا يعمل بشكل مباشر وصريح فقط، بل يعتمد على أسلوب النفس الطويل والرسائل المبطنة، حيث يتم ضخ محتوى يبدو في ظاهره تحليلاً أو تسلية أو ترفيهًا، لكنه في حقيقته عملية إعادة تشكيل مستمرة لطريقة تفكير الناس ونظرتهم لأنفسهم ولمجتمعاتهم. يتم تمرير رسائل اليأس، التشكيك، جلد الذات، والسخرية من كل ما هو وطني وأصيل، وفي المقابل يتم تضخيم كل ما هو غريب ومستورد، وكأن الحقيقة لا تأتي إلا من الخارج، وكأن العقل العربي عاجز عن إنتاج فكر أو رؤية. ومع الوقت، تتراكم هذه الرسائل في اللاوعي الجمعي، فتضعف الثقة بالنفس الوطنية، ويتحول المجتمع تدريجيًا إلى متلقي سلبي، ينتظر من الخارج أن يحدد له من هو، وإلى أين يجب أن يذهب، وكيف يجب أن يفكر، وهذا هو أخطر أشكال الاستعمار: الاستعمار النفسي والفكري.

وفي موازاة ذلك، تظهر على الساحة ما يمكن تسميتهم بـ “النخب المزيفة”، تلك الأصوات التي ترتدي ثوب الثقافة والتحرر والحداثة، لكنها في الحقيقة تعمل كأدوات في هذه الحرب. يقدمون أنفسهم كرموز تنوير، بينما دورهم الحقيقي هو التشكيك في كل الثوابت، السخرية من القيم، والطعن في الرموز الوطنية والدينية، وتقديم الهوية المصرية والعربية على أنها عبء يجب التخلص منه. هؤلاء لا يواجهون الهوية بشكل مباشر، بل يضربونها تحت غطاء الحرية والفن والفكر، ويطرحون أنفسهم كبدائل للرموز الحقيقية، حتى يصبح المجتمع أسيرًا لخطاب ثقافي مزيّف لا يعبر عنه، لكنه يُفرض عليه عبر الإعلام والمجلات والبرامج والمنصات الرقمية، فيتحول الانحراف إلى تقدم، والتفاهة إلى فن، والسطحية إلى ثقافة.

وتتزامن هذه الحرب الثقافية مع حرب نفسية مدروسة، تستهدف معنويات الشعوب بصورة مستمرة. يتم تضخيم الأخطاء وتجاهل الإنجازات، نشر الشائعات بدل الحقائق، زرع الخوف والقلق بدل الثقة والاطمئنان، حتى يشعر الإنسان أنه يعيش في واقع مظلم بلا أمل، وأن مستقبله مهدد دائمًا. وفي ظل هذا الضغط النفسي المستمر، يفقد الناس قدرتهم على التفكير بهدوء، وينهار ميزان الحكم على الأمور، فيصبح من السهل توجيههم وقبول أي مشروع خارجي يَعِد بالإنقاذ، حتى لو كان ثمنه هو الهوية والكرامة والسيادة. وهذا كله ينسجم بشكل كامل مع المشروعات التي تستهدف المنطقة، والتي لا تعتمد فقط على القوة العسكرية والسياسية، بل على تفكيك الداخل نفسيًا وفكريًا، حتى تسقط الأمة من داخلها قبل أن تُسقط من خارجها.

وعلى الصعيد الإقليمي، تتداخل الحرب على الهوية مع سياسات إعادة رسم الخرائط الجغرافية والسياسية للمنطقة، حيث يتم خلق أزمات متعمدة بين الدول العربية، وتصعيد النزاعات الطائفية والعرقية، وإثارة الصراعات الداخلية لتفكيك المجتمعات من الداخل. كل أزمة يتم تضخيمها أو اختلاقها تعمل كأداة لتشتيت الانتباه عن المشاريع الحقيقية، وتجعل الدول منشغلة بالصراع الداخلي بدل مواجهة المخاطر الخارجية. هذه السياسة لم تُطبق لأول مرة، فالتاريخ العربي مليء بمحاولات استغلال الانقسامات الداخلية لإضعاف الأمة، من المؤامرات الاستعمارية في القرن العشرين، إلى التدخلات الحديثة التي تحاول استغلال كل شرخ في النسيج الاجتماعي لإعادة هندسة المنطقة وفق مصالح القوى الكبرى. كل هذه التحركات لا تهدف فقط إلى السيطرة على الأرض، بل إلى السيطرة على العقول، وتوجيهها بعيدًا عن جذورها الثقافية والهوياتية، بحيث يصبح المواطن العربي غير قادر على التمييز بين الحقيقة والسطحية، بين الوطنية والانحراف، بين القيم الأساسية والمصطنعة.

على المستوى الداخلي، المجتمع المصري ليس بمعزل عن هذه الحرب الشاملة، فالأسرة التي كانت دائمًا صمام الأمان الأول لحماية الهوية والقيم تتعرض لضغوط مستمرة. الإعلام المحلي، الذي يفترض أن يكون مرآة المجتمع ووسيلة لتعزيز الانتماء الوطني، يتحول أحيانًا إلى أداة لتضخيم الانقسامات، نشر الفضائح، وإظهار كل ما هو سطحي وكأنه يمثل الواقع. البرامج التي تُعرض على الشاشات، والمسلسلات، وحتى بعض الإنتاجات السينمائية، تركز على الصراعات الشخصية أو السطحية، وتغفل البطولات الوطنية، القيم الأخلاقية، والرموز الثقافية الحقيقية، ما يخلق شعورًا داخليًا بأن الهوية الأصلية لا قيمة لها، وأن كل ما هو مهم ومؤثر في تاريخ الأمة مجرد إرث قديم بلا جدوى. التعليم، كما سبق، لا يعزز الانتماء الوطني، بل يُحوّل الطالب إلى متلقي سلبي، يتعلم مهارات تقنية لكنه يفقد وعيه بثقافته وتاريخه. وكل هذا ينسجم مع أهداف المخطط الصهيوأمريكي ومشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي يريد أجيالًا ضعيفة، مشتتة، منشغلة بالسطحيات، بعيدة عن وعيها الوطني، بحيث يصبح المجتمع بأكمله أداة سهلة لتطبيق أي استراتيجية خارجية لإعادة صياغة المنطقة العربية.

حتى الأدب والفن الشعبي والدراما المصرية أصبحوا في مرمى هذه الحرب على الهوية. ما كان يومًا وسيلة لنقل قيم المجتمع، تاريخ مصر، والوعي الوطني، أصبح في كثير من الأحيان يكرس السطحية والتفاهة، ويقدّم نماذج غير متوازنة للشباب، بحيث يتم تمجيد الشخصيات الضعيفة أو الفارغة، وإخفاء القدوات الحقيقية التي تحمل قيم الرجولة والشرف والالتزام المجتمعي. الأعمال الفنية التي يُراد لها أن تكون ترفيهية أو تعليمية، تتحوّل إلى أدوات لتشويه المفاهيم، حيث يُبرز فيها الجشع والطمع والانتهازية كطبيعة حياة مقبولة، بينما تصبح المبادئ والقيم الأخلاقية مجرد شيء قديم، لا مكان له في العصر الحديث. هذا الانحراف، الذي يحدث بشكل تدريجي ومنظم، يعكس نفس أهداف المخطط الصهيوأمريكي، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، ومخطط برنارد لويس، الذي يسعى لإضعاف الانتماء الحقيقي للأمة، وتحويل الأجيال القادمة إلى متلقين سلبيين للقيم المستوردة، بعيدًا عن تاريخهم وثقافتهم وهويتهم. ومن خلال هذه الوسائل، يصبح من السهل تمرير أي مشروع خارجي، سواء سياسيًا، اقتصاديًا، أو ثقافيًا، على مجتمع فقد جزءًا كبيرًا من وعيه، ومن الصعب عليه الدفاع عن هويته ومصالحه الحقيقية.

رغم كل هذه الهجمات على الوعي، يبقى وعي الفرد والجماعة هو الخط الدفاعي الأول والأقوى. إدراك أن ما يحدث ليس صدفة، وأن كل تفصيل مخطط له بعناية، هو الخطوة الأولى نحو المقاومة. الهوية الوطنية ليست شعارات تُرفع، بل وعي متجذر بالثقافة، بالتاريخ، بالقيم الجامعة، والتي يجب تعزيزها يوميًا، بمواجهة أي محاولة للتشويه أو التهميش. حرب الهوية هي معركة الوجود، فإما أن يظل الإنسان العربي ضحية لإعادة التشكيل، متنازلًا عن جذوره ومفككًا داخليًا، أو يصبح واعيًا، مدركًا لمخاطر المؤامرة، مدافعًا عن وطنه، هويته، ومستقبل أجياله. كل لحظة ضياع للوعي هي فرصة للقوى الخارجية لتكريس مشاريعها، مثل المشروع الصهيوأمريكي، مخطط برنارد لويس، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي يسعى ليس فقط لتقسيم الأراضي، بل لتقسيم العقول وإضعاف المجتمعات، وإعادة صياغتها وفق مصالحه الخاصة، مما يجعل الوعي والثقافة الوطنية خط الدفاع الأول ضد أي مخطط لتدمير المجتمع وهويته.