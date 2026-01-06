قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

إسلام دياب

أوضحت المعاينة النهائية لحادث شق التعبان في المعادي، أن التريلا اصطدمت بـ6 سيارات بمنطقة شق التعبان أمام امتداد الأمل حيث أن السيارة الأولى تحمل أرقام المقطورة «ه ل ج – ٧٣٤٥» - الجرار ( ه د أ - ٧٢٦٣ ) محملة بالرخام اثناء انقلابها اصطدمت بسور خاص بمصنع للرخام و الجرانيت ، مما أدي الي إتلاف السور و سقوطه علي غرفه الأمن و الكهرباء الخاص بالمصنع.

وأكدت المعاينة أن التريلا اصطدمت بالسيارة الثانية ( أ ي ق - ٢٩٦٨ ) والسيارة الثالثة ( ق ص - ٧٤٧٨ ) والسيارة الرابعة ( ي ف د - ٨٣٤٩ ) والسيارة الخامسة ( ي س - ٩٤٥٣ ) والسيارة السادسة ( ا م ب - ٧٣٥٤ ) والسيارة السابعة ( م ج ق - ٥٤٦٩ ) وأسفر الحادث عن تلفيات بالسيارات ووفاة شخص وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب تريلا واصطدامها بسيارات بشق التعبان في منطقة المعادي وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات وفرق إنقاذ مختصة للعمل على رفع حطام الحادث وبذلوا جهودا كبيرا حتى تم استخراج متوفى وأصيب 4 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

